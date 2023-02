E’ di nuovo scontro tra Martina e Daniele. Dal Moro lapidario: “Non rivolgermi più la parola”

Si accende lo scontro tra Martina Nasoni e Daniele: i due litigano e lui decide di mettere la parola fine

Si è riacceso lo scontro dopo la diretta del Grande Fratello VIP 7 con Signorini tra Martina Nasoni e Daniele dal Moro, i due se ne sono dette ancora di ogni. Non si sono capiti e il confronto che c’è stato in puntata è servito solo a peggiorare la situazione. Daniele ha continuato ad accusare la sua ex mentre Martina ha ribadito che è lì per fare il suo gioco e che non vuole buttare fango su nessuno. Ma Daniele non sembra essere convinto di tutto questo ed è il punto sul quale si batte. Ha spiegato alla ragazza che può entrare in casa sfruttando il fatto che lui sia in gioco e farsi il suo percorso ma non può e non deve raccontare cose non vere o insinuare cose che non esistono. Tra i due quindi si è accesa un’altra furiosa litigata alla fine della puntata.

“Strumentalizza tutto quello che vuoi che io da te non ho da imparare nulla, non c’è nulla che mi puoi insegnare. Tu con questa roba qua ci mangi, a differenza mia. Da oggi non devi rivolgermi più la parola, quello che pensi di me lo hai già detto tanto, ovvero che sono uno che strumentalizza” ha detto Daniele alla fine della puntata, ancora molto scosso da tutta questa situazione.

“Quando saremo fuori ti dirò una cosa” ha provato a dirgli Martina per spiegare che cosa sta accadendo. Ma Daniele è stufo di tutta questa situazione e ha iniziato a urlare ancora più forte: “Dì tutto quello che sai di me che fuori non mi sentirai più, dilla davanti a tutti. Con me hai chiuso, non ti meriti niente. “

Il veneto sembra essere intenzionato a mettere la parola fine a questa amicizia e a quello che c’è stato, molto deluso da come Martina si è comportata in questi giorni. E le ha ribadito: “Ho mangiato m3rda per quattro anni, torni qua perché ci sono io e hai il coraggio di dirmi che strumentalizzo io. Sei venuta qua per lavorare e mi sta anche bene, ma se per lavorare devi buttare m3rda su di me è un altro discorso”. Martina dal canto suo ha continuato a dire che non parla male di lui, che non parla di lui e che sta facendo il suo gioco ma le parole della Nasoni non sembrano aver convinto Daniele.