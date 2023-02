Jore ha deciso di lasciare Amici 22: nel day time l’ultimo saluto

Jore ha deciso di lasciare Amici 22: ecco che cosa è successo

Qualcuno aveva immaginato che Jore, il cantante di Amici 22 sella squadra di Rudy Zerbi, potesse decidere di lasciare. E il fatto che non ci fosse nella gara di creatività su Tik Tok ha tolto ogni dubbio. Jore, negli ultimi giorni, aveva parlato con i suoi compagni del fatto che non si sentisse al 100% pronto per il serale. Forse anche l’entrata tardiva rispetto agli altri e il poco tempo per avere i ritmi degli altri allievi, non hanno aiutato. Ma anche il rapporto con Rudy sembrava non essere quello delle prime settimane anche perchè, lo ricordiamo, Lorenzo Longoni, in arte Jore, non era stato scelto dal coach di canto di Amici 22. Per questo motivo tra i due negli ultimi giorni ci sono stati anche dei confronti e Jore ha pensato che anche la scelta di Rudy, di avere nella scuola un altro allievo di canto, potesse significare qualcosa. Chi non ha visto il day time di venerdì 17 febbraio, si chiederà dunque domenica guardando il pomeridiano, che fine abbia fatto Jore. Il giovane cantante ha deciso di lasciare la scuola di Amici 22. Non ci sono state molte spiegazioni, forse parlerà a breve sui social, spiegando magari il perchè della sua decisione. Oggi abbiamo visto il cantante salutare i suoi compagni e la spiegazione data al pubblico è stata che Jore ha deciso di lasciare la scuola per motivi personali. Nessun’altra indicazione.

Amici 22 news: Jore lascia la scuola, ecco che cosa è successo

IN questo day time non c’è stata nessuna indicazione in merito alla decisione di Jore ma nei giorni scorsi il cantante, parlando con Rudy e anche con i suoi compagni, aveva detto di non sentirsi al 100%. Il cantante si era sfogato: “Riconosco che per quello che ho dentro potrei dare molto di più, ma non riesco mai a darlo. Come se avessi un blocco. In questo momento non riesco nemmeno a capire come mi sento, se sto male o sto bene, non lo so davvero. In ogni cosa mi sento così. Però non mi sento di buttarmi troppo giù. Se va così amen. ” Parlando con i suoi amici dopo la decisione di Rudy, Jore aveva poi aggiunto: “Vediamo cosa succede. Come sto adesso? Sarà dura questa settimana e dovrò lavorare sodo. Però non so come sto. Mi posso impegnare questa settimana, ma dopo? Forse per me ci vorrà più tempo. Io non riesco a buttare fuori il mondo che ho dentro. Come se avessi un blocco o comunque necessità di avere più tempo che qui non c’è. Adesso la mia difficoltà è esternare e tirare fuori. E comprendo, lo so benissimo.”