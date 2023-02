Perchè non ci sono più i veri vip al GF VIP? La risposta di Signorini spiazza

Perchè nei reality ci sono sempre gli stessi concorrenti? La risposta di Signorini sul Grande Fratello VIP

Oggi Alfonso Signorini ha deciso di rispondere alle domande di fan e ha commentato anche quello che sta succedendo in questa edizione del Grande Fratello VIP e non solo. I follower sono davvero molto curiosi e vorrebbero sapere tanto su questa edizione ma non solo. Qualcuno ha anche chiesto se Mediaset ha preso in considerazione la possibilità di fare una edizione con i concorrenti non famosi, come succedeva prima e Signorini ha detto che gli piacerebbe. Ma c’è stata un’altra domanda, che è poi quella che tutti ci facciamo da anni: dove sono finiti i veri vip? E soprattutto come mai anche a distanza di pochi mesi, si rivedono sempre le stesse persone nei reality? Una domanda che può sembrare banale ma che in realtà è quella che si fanno tutti anche perchè Signorini, quando è sbarcato al timone del GF VIP, aveva giurato che nelle sue edizioni ci sarebbero stati solo super BIG, di quelli che conosci e fai “wow” quando scopri che saranno nella casa. E invece di recente, su 20-30 concorrenti, i veri vip, possono essere un paio, non di più. Tra l’altro più che VIP, dovrebbero essere definiti in realtà personaggi noti, non famosi. Perchè la fama è tutt’altra cosa…Ma torniamo alla risposta di Signorini…Che cosa ha detto a chi gli ha chiesto come mai, ci sono sempre le stesse facce in tv?

La risposta di Signorini spiazza ma è abbastanza ovvia

Va detto che la risposta data da Signorini, potrebbe sembrare un po’ spiazzante ma in realtà, è abbastanza ovvio. Signorini ha spiegato che vorrebbero tutti avere grandi nomi nei reality ma non c’è la possibilità di farlo perchè il motivo è semplice: non ci sono soldi. Le difficoltà tra l’altro si riscontrano anche nel fatto che il reality dura 5-6 mesi per cui c’è bisogno di molti concorrenti e quindi di soldi. Non è possibile dunque investire su almeno 10 nomi forti come succedeva prima. Peccato. Sarebbe più interessante vedere qualcosa di meno duraturo ma più interessante.