Anche Guendalina Tavassi contro il GF VIP: le durissime parole contro il reality di Canale 5

Non le manda a dire Guendalina Tavassi che punta il dito contro il Grande Fratello Vip: ecco le sue parole

Ad alcuni parenti dei concorrenti del Grande Fratello VIP 7, quello che è successo nel corso della puntata in onda il 20 febbraio, non è molto piaciuto. La madre di Edoardo Tavassi sui social aveva fatto sentire la sua voce e a lei ha fatto eco anche Guendalina, la sorella del Tavassone. L’ex concorrente del Grande Fratello, proprio non ha gradito alcune cose dette in diretta e l’atteggiamento in generale, di autori e conduttore nei confronti dei vipponi. E visto che di peli sulla lingua non ne ha, via social, ha spiegato che cosa non le è per nulla piaciuto. La sorella di Edoardo Tavassi ha fatto notare una cosa che del resto, è un po’ sotto gli occhi di tutti ( come ad esempio la discutibile scelta di dare del vino o bevande alcoliche ai concorrenti ben sapendo che poi si esagera e si innescano delle discussioni dal nulla). Un reality prende la direzione che qualcuno vuole dargli. Se per esempio per mesi si parla di Edoardo e Antonella, come esempio di amore e non di amore tossico, bhè è chiaro che quello che vede il pubblico a casa è cosa ben diversa da quello che poi viene narrato in prima serata…

Ma vediamo nel dettaglio le accuse mosse da Guendalina Tavassi a chi sta gestendo questa edizione del Grande Fratello VIP 7.

L’attacco di Guendalina Tavassi al GF VIP

Dai social, durante la puntata del Grande Fratello VIP del 20 febbraio, Guendalina Tavassi ha espresso il suo punto di vista e ha spiegato: “Il GF vuole un clima “peace and love” però: ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e scontri.” E ancora: “toglie il Gf vip night che offriva sano divertimento, ignora le coppie carine e belle, per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità, non mostra un momento bellissimo e pieno di emozione come la sorpresa di San Valentino di Edoardo a Micol. “

E per concludere: “Siete voi a mandare il messaggio che servano le liti per essere protagonisti. Se volete un altro GF, iniziate a cambiare voi.” Un attacco frontale quello della Tavassi. Che da un lato ha sicuramente ragione da vendere ma dall’altro dimentica però che se le cose accadono, non si può far finta di nulla. Bisognerebbe però anche riflettere sul perchè certe cose accadano. Ad esempio: nessuno sapeva che Martina Nasoni, si sarebbe scagliata contro Oriana visto che da 4 anni è sotto un treno per Daniele? Bah…Nessuno sapeva quando avesse il dente avvelenato il Diamante, entrato in quella casa solo con la speranza di restarci come concorrente? Bha…Ecco anche su questo bisognerebbe riflettere prima di lanciarsi poi in prediche in prima serata.