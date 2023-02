Signorini umilia gli ospiti del GF VIP: e loro muti restano nel reality

Alfonso Signorini ha usato parole molto forti verso gli ospiti vip. Ma neppure l'umiliazione li ha ridestati dal torpore, e dov'è la dignità?

“Sapete che cosa vi dico, che se fosse stato per me voi tre avreste dovuto fare le valigie e tornare a casa” sono state queste le parole di Alfonso Signorini nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 20 febbraio. Parole rivolte in particolare a Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova. Parole arrivate in una serata complicata per il conduttore ma in un momento in cui chi aveva preso la parola, ‘centrava praticamente 0 con tutto il marasma successo in settimana nella casa, e parliamo di Ivana.

Il conduttore per l’ennesima volta ha perso la pazienza, dimenticando però delle cose fondamentali: è tra i primi ad aver scelto gli ospiti per rianimare una edizione in coma del suo amato reality. Ed è tra i primi a decidere insieme agli autori di chi parlare, di cosa parlare, e anche ad esempio, quando vino far arrivare nella casa per le feste. Alcolici che potrebbero anche non varcare la porta rossa ma che invece sono funzionali perchè si sa, con un bicchiere in più, si perdono i freni e il risultato è che nella casa succede di tutto.

Ospiti vip e dignità zero: quando la personalità resta a casa

Ma quello su cui vogliamo riflettere oggi è anche un altro aspetto. Di fronte alle parole del conduttore, che ti dice in modo esplicito che ti vorrebbe fuori dal programma. Ma tu, cosa stai ancora a fare in quella casa? Alzi la tua manina, tiri fuori la tua dignità e dici: “Va bene non c’è problema, posso fare la valigia e andare via, ho un lavoro, una casa, una famiglia, cose da fare“. E invece no, tutti muti a subire. E se Matteo e Martina avevano una coda di paglia molto lunga, visto tutto quello che hanno fatto in questi giorni ( e ricordiamo che si sapeva benissimo cosa avrebbero fatto e sappiamo benissimo che sono stati chiamati apposta), la Mrazova, che è sempre fuori da ogni dinamica e spicca per educazione, avrebbe dovuto realmente reagire in modo diverso, di fronte alle parole del conduttore. Parecchio offensive, soprattutto nei confronti di chi si è comportato in modo quasi impeccabile. Tutti muti invece, tutti zitti. Personalità zero. E non è questione di educazione, perchè abbiamo visto tutti che molti di loro l’educazione l’hanno lasciata nel taxi fermata Cinecittà.

La personalità si deve trovare in queste occasioni, non in banali litigate, in discussioni o in faccia a faccia sterili e inutili. Ennesima brutta pagina di un reality che in questa edizione, è totalmente da dimenticare.