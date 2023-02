Oriana scoppia a piangere, colpa di Signorini: “Mi dicono che sono un’ubriacona”

Le lacrime di Oriana Marzoli al Grande Fratello VIP 7: non vuole passare per una ubriacona, le parole di Alfonso l'hanno ferita

Se è vero che Oriana Marzoli esagera con il vino, è altrettanto vero che non è la sola a farlo in questa edizione e che in passato è successo lo stesso. Fare retorica sul bere troppo e poi scegliere come sponsor brand che producono vino e alcolici che vengono quindi distribuiti nella casa per guadagnarci e per fare pubblicità, è parecchio ipocrita ma tant’è…Alfonso Signorini nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 7 andata in onda lunedì ha fatto una delle sue filippiche a metà, visto che se l’è presa solo con Oriana, che non è la sola a bere in quella casa. La Marzoli lì per lì non ha detto nulla ma poi, riflettendo sulle parole del conduttore, ha iniziato ad avere delle perplessità. E questo pomeriggio si è sciolta in lacrime, un po’ amareggiata da quanto sta accadendo in questi giorni. Si sente bistrattata e non ha tutti i torti. Non ha compreso molti attacchi arrivati dallo studio, e seppur sa bene che il pubblico è dalla sua parte, alcune parole dette contro di lei, non sono state ben digerite.

L’amaro sfogo di Oriana Marzoli nella casa del Grande Fratello VIP 7: le news

“Io di solito sono molto forte e non amo fare la vittima. Però non sono fatta di pietra. È tutto, sono solo cose brutte: mi mettono allo stesso livello, mi dicono che sono un’ubriacona. Anche sentire Orietta dire che tiro fuori il peggio di Luca e che sono una volgare quando io ci sono stata sempre per lui. Ma perché mi dicono questo? Tutto questo mi manda in crisi“ questo l’amaro sfogo di Oriana Marzoli che nel pomeriggio del 22 febbraio 2023 ha avuto un momento di crisi durante il quale si è confidata anche con Daniele. Nelle sue parole, un chiaro riferimento anche all’attacco di Signorini che aveva fatto notare come la venezuelana, bevesse molto di più degli altri e non sapesse poi gestire alcune situazioni.

Una giornata da dimenticare quella di oggi per Oriana che adesso deve prepararsi per la prossima puntata del Grande Fratello VIP 7 dove gli attacchi a quanto pare, non mancheranno. Parlando con Daniele Oriana ha poi aggiunto: “ Una cosa è fare bastone e carota, ma qui è stato solo bastone. Anche mia mamma da casa si innervosisce a vedere queste ingiustizie. Io reagisco sempre bene, ma è un continuo però“.