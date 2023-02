Daniele consola Oriana Marzoli: “Sei la donna più forte dell’America Latina” e poi la bacia

Daniele consola Oriana Marzoli che è in crisi e poi la coccola con baci e tenerezze: le ultime news dal GF VIP 7

Un pomeriggio complicato per Oriana Marzoli quello appena trascorso il 22 febbraio 2023. Se è vero che per la venezuelana l’ultima puntata non è stata esaltante, per contenuti, è però altrettanto vero che nelle ultime ore lei e Daniele dal Moro hanno cercato di comprendersi e avvicinarsi. Oggi Oriana si è sfogata con Daniele, raccontandogli di come negli ultimi giorni si sia sentita presa di mira. Non le sono affatto piaciute le parole di Alfonso Signorini, che ha fatto notare che beve troppo. Non ci sta a passare per una ubriacona e per questo oggi pomeriggio si è sfogata con Daniele. Il Dal Moro ha ascoltato le sue parole e l’ha consolata, sussurrandole dolci parole. I due si sono avvicinati molto, tanto che poi nel pomeriggio tra di loro ci sono stati anche dei baci ( Daniele si è lasciato andare anche davanti agli altri concorrenti, cosa che non aveva fatto in precedenza).

Le parole di Oriana Marzoli

Daniele dal Moro consola Oriana: ecco che cosa le ha detto

Daniele vedendo Oriana in lacrime, l’ha consolata, incoraggiandola e spronandola a continuare il suo percorso. Le ha detto: “Il tuo punto forte è quello di reagire bene. Non ti arrabbiare così tanto perché qualcuno che non ti conosce nemmeno ti dice certe cose. Non stare troppo male promettimelo. “

Il Dal Moro ha cercato di interpretare quelle che sono state le parole di Signorini e ha spiegato a Oriana: “Non ti hanno dato proprio dell’ubriacona, ma che combini guai quando bevi. Cavolo sei la donna più forte dell’America latina.Dopo tutti questi mesi hai imparato che qui è un po’ così. Una settimana ti rompono e dopo sono più carini.”

E poi ha concluso: “ Dai che è un po’ così, fa parte dei reality. pensa a tua mamma che ti vede. Le dispiace vederti che stai così. Secondo me tua mamma sta peggio a vederti così, piuttosto che a sentire quello che ti dicono. Ci pensa la vita a ripagare le persone nel modo giusto“. Daniele è rimasto molto vicino a Oriana anche nel pomeriggio tanto che i vipponi sono rimasti anche un po’ sorpresi dal fatto che si sia lasciato andare, baciando davanti a tutti e in diverse occasioni la Marzoli. Anche il cuore gelido del bel veneto si sta sciogliendo?