Raimondo Todaro umilia Megan ed Emanuel Lo, dente avvelenatissimo: “volgare, sguaiata”

Il discorso di Raimondo Todaro a Megan arriva fuori tempo massimo: perchè umiliare la sua ex allieva con quelle parole?

Diciamolo pure, Raimondo Todaro in questa 22esima edizione di Amici non sta brillando per simpatia e molte delle sue scelte, sono parecchio incomprensibili. Nel day time del talent in onda ieri, lo abbiamo visto di nuovo molto infervorato lanciare giudizi non richiesti su Megan. La ballerina di Amici 22 ha deciso di provare ad arrivare al serale, cambiando coach perchè da Emanuel Lo si sente capita e apprezzata. Un discorso che però a quanto pare Raimondo Todaro non ha compreso visto che, come abbiamo avuto modo di vedere nel day time, ha convocato Megan per dirle delle cose che poteva, senza dubbio, tenersi per se. Megan non è più una sua ballerina, ha fatto la sua scelta e Raimondo dovrebbe andare avanti e pensare alla sua di squadra…

Ma non finisce qui. Le parole usate da Raimondo Todaro hanno affossato la ballerina. Non sono state un incoraggiamento, anzi. Un discorso quello del maestro che non è piaciuto nè al pubblico nè a Megan e neppure a Emanuel Lo che ha invitato al sua allieva a continuare per la sua strada senza dover dare nessuna spiegazione o dimostrazione, se non a se stessa.

Il discorso di Raimondo Todaro a Megan

Nel day time di Amici 22 in onda ieri, Todaro ha spiegato: “Ti ho fatta chiamare io qui e avevo piacere ci fosse anche Emanuel con noi. Perché vi volevo parlare e partirei con il farti vedere questo filmato dove balli Beyoncé. Questo era un pezzo di circa due mesi e mezzo fa sui tacchi. Lo avevamo preparato insieme. Questa settimana tra i balli che avevi preparato c’era un pezzo di Jennifer Lopez, una coreografia sui tacchi lo vorrei vedere.“

Dopo aver visto le due esibizioni, Todaro ha aggiunto: “Vi spiego quali sono le mie perplessità e preoccupazioni. A me arriva il video di Megan questa settimana. A primo impatto penso ‘una cosa simile è stata già fatta tre mesi fa. Però non solo non ho trovato un cambiamento di rotta per come avevate detto, ma ho trovato che il lavoro per raffinarla e renderla più elegante e aggraziata sia andato perso.“

Raimondo ha poi continuato: “Tu già hai un tuo carisma, un carattere e una personalità, senza bisogno di caricare. Se carichi vai sul volgare. Quel discorso di trovare Megan nella sua danza a me sembra che la strada sia la stessa.”

E ha concluso: “ Mi aspettavo di vederti diversa. Non va lasciata libera, sulla sua qualità va disciplinata perché è tornata una sguaiata. Io la vedo diversa, perché è tornata a settembre e il nostro lavoro è stato buttato via. Non penso che stai andando bene”.