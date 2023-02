Daniele dal Moro stufo delle lagne di Martina rivela: “si appostava”

Daniele dal Moro non sopporta più le bugie di Martina Nasoni e racconta ad Antonella tutta la verità

Dopo la puntata del Grande Fratello VIP 7 in diretta il 23 febbraio 2023, Antonella Fiordelisi si è avvicinata a Daniele dal Moro per provare a parlare con lui di Martina Nasoni. Le due ormai da settimane sono molto amiche e Antonella ha provato a spiegare al veneto, che Martina, è molto delusa da quello che è successo e che si aspettava che tra di loro le cose andassero in modo diverso. Daniele, stanco di ripetere sempre le stesse cose ( ne aveva parlato infatti con Oriana e anche con altri amici) ha deciso di chiarire anche con la Fiordelisi la situazione. Ha ribadito che questa storia d’amore non c’è mai stata, che Martina ha continuato a illudersi, come se fosse ossessionata da lui, persino quando è stato a Uomini e Donne a fare il tronista. Non lo mollava mai. Tutte cose che Daniele ha già raccontato a Oriana e che sicuramente Martina scoprirà una volta fuori, anche se questa volta Antonella gliele potrà raccontare direttamente. Daniele, stufo delle lagne della Nasoni, e del suo atteggiamento, di donna ferita e tradita, ha deciso di spiegare anche alla Fiordelisi quello che è successo, beccandosi anche un rimprovero da parte degli autori perchè non si può parlare al Grande Fratello VIP di altri programmi e il veneto ha invece citato sia Uomini e Donne che Temptation Island.

Ma vediamo che cosa ha detto Daniele, e quelle che sono state le sua parole sul conto di Martina Nasoni.

Le rivelazioni di Daniele dal Moro su Martina Nasoni: che cosa ha detto

Daniele ha spiegato: “Non ho mai rilasciato interviste o dichiarazioni su si lei. Martina può dirti tante cose, ma lei veniva a farmi la posta quando io facevo Uomini e Donne. Si appostava proprio. Io poi non ho baciato nessuno e nemmeno ho scelto nel programma. Chiamavo subito la redazione appena vedevo che si appostava. Dicevo alla produzione ‘che cosa devo fare con lei?’. Perché ho sempre portato rispetto al programma.“

E poi: “Io le ho fatto saltare progetti quando uscivamo? Ma questa è una grossa bugia che ti ha detto. L’unica cosa saltata è Temptation Island. Perché loro ci hanno chiamato e io ho detto di no ‘guardate che Martina non è la mia ragazza, io non faccio ste cose qui in coppia.” Come reagirà Martina quando Antonella le racconterà che cosa ha detto Daniele? Staremo a vedere…