Orietta Berti stronca Antonella Fiordelisi e ci va giù pesante: “Oro colato per lei, Edoardo bell’addormentato svegliati”

Orietta Berti è scatenata e ne dice di ogni su Antonella che a suo dire recita e anche male . E per l'ennesima volta lancia un appello a Donnamaria: svegliati

Orietta Berti in questa edizione del Grande Fratello VIP 7 si è distinta certamente per una caratteristica: quella di dire realmente ciò che pensa, e non lasciarsi minimamente influenzare dal pubblico o da quello che si legge sui social. Lo ha dimostrato anche nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 27 febbraio quando per l’ennesima volta ha fatto notare che tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non è mai nato nulla, non esiste amore. Se n’è fregata del fandom, del tifo da stadio dei Donnalisi. Lei torna alla sua vita quando finisce il reality, al suo Osvaldo; poco le interessa quello che poi diranno sui social i fan del GF VIP. Può piacere o meno, ma almeno è schietta e sincera, a differenza di chi si lascia trasportare da dove va il fandom più importante…

“L’amore non è bello se non è litigarello? No vabbè ma questi qui esagerano. Questo rapporto si sgonfia come un palloncino. Ma tutto questo per uno che ha fatto una toccatina? Lei esagera, mica è successo chissà cosa dai“ aveva detto la Berti in riferimento a quanto accaduto tra Edoardo e la Murgia, vedendo la reazione della Fiordelisi. Sono mesi che la Berti consiglia a Edoardo di volare da solo, di lasciar perdere Antonella, non vedendo un briciolo d’amore in questa situazione e ieri lo ha ribadito, senza paura di essere attaccata o aggredita per via del suo pensiero.

Il duro attacco di Orietta Berti ad Antonella Fiordelisi

Prendendo dunque la parola, nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda ieri sera, la Berti ha detto: “Io lo sai che non dormo mai la notte e guardo sempre la diretta del Grande Fratello Vip. Non solo la diretta. Mio figlio me lo registra così la notte io mi guardo tutto.” Ha fatto bene a ribadirlo, perchè è facile invece commentare vedendo solo le clip che circola sui social…

La Berti ha quindi spiegato: “Con la Murgia Edoardo si è sempre abbracciato davanti a lei e davanti a tutti. Zitti voi che urlate e non seguite bene il Grande Fratello. “

E poi l’attacco diretto ad Antonella: “Tutta questa roba della gelosia è tutto oro colato che ti è arrivato addosso e tu fai la sceneggiata. Perché finalmente grazie a questo potrai vincere su Oriana e Nikita. Questo è oro che ti fa avere il tuo Edoardo. Sono contenta che si è svegliato. Il bello addormentato si è svegliato, si è svegliato un po’ tardi. Sono contentissima davvero per lui.“

La Berti è convinta, come molti altri, che tutto quello che abbiamo visto nella puntata di ieri del GF VIP sia stato studiato, una interpretazione da teatro, non riuscita molto bene. La Berti ha sentenziato: “Antonella lui ti ha dato dell’oro colato addosso e tu non fare più la sceneggiata perché io di sceneggiate ne ho viste tante nella mia vita in 57 anni che faccio parte di questo ambiente. Fai la donna normale e fai te stessa“. E poi: “E ti dico una cosa, se dovessi salvare uno lì dentro salverei te perché sei un’arrogante vera. Invece Nikita è troppo sdolcinata e troppo falsa per me. Adesso mi sono sfogata e stanotte non prenderò le goccine. Grazie Alfonso che mi hai fatto parlare. Se Antonella soffre davvero? Ma dai lasciamo perdere con quelle lacrime…“.