Ennesima lite per gli Oriele: Daniele chiude con Oriana, l’ha fatta grossa

La lite tra Oriana e Daniele: il Dal Moro vuole chiudere con la bella venezuelana . Ecco il motivo e le ultime news dal GF VIP 7

A poche ore dalla puntata del Grande Fratello VIP 7 del 2 marzo 2023 scoppia una nuova bomba nella casa. I protagonisti della litigata questa volta sono Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, ribattezzati dai loro fan gli #oriele. Se per i Donnalisi la storia sembra esser arrivata al capolinea, non va meglio per gli Oriele. Ieri sera Oriana si è avvicinata a Martina e le due hanno parlato di quello che è successo negli ultimi giorni ma anche di Daniele. Questo atteggiamento da parte della venezuelana, al veneto non è proprio piaciuto tanto che, quando Oriana si è avvicinata a lui per parlare, Daniele le ha spiegato che non vuole sentire la sua voce, non vuole sentire nessuna spiegazione perchè non c’è davvero nulla da dire. Non tollera che lei abbia deciso di parlare con Martina. E neppure quando Micol o Milena Miconi provano a spiegare al Dal Moro che le intenzioni di Oriana erano buone e che non c’era malizia nel suo atteggiamento, il vippone vuole sentire ragioni. Decide di chiudere e anzi, invita Oriana persino a non rivolgergli più la parola. Un cambio di umore continuo e costante che molti spettatori non riescono a spiegarsi. Daniele dal canto suo, ha ribadito a Oriana di non voler più rivolgerle la parola, che semmai dovesse capitare, succederà fuori, quando non ci saranno le telecamere e quando faccia a faccia, potranno confrontarsi.

La lite tra Oriana e Daniele prima della diretta del GF VIP

I fan della coppia, ma in generale i fan del reality di Canale 5 si dividono. C’è infatti chi pensa che Oriana sapeva bene che parlando con la Nasoni proprio di Daniele, avrebbe provocato quel genere di reazione. Per altri invece la Marzoli ha dimostrato maturità nel voler chiarire con Martina e voltare pagina, tra l’altro a detta di molti, essendo Martina la persona che conosce meglio Daniele, la venezuelana poteva confrontarsi con lei per capirlo di più. Altri fan degli Oriele sembrano non aver gradito invece l’atteggiamento di Daniele. Lo accusano, convinti del fatto che abbia solo trovato il pretesto. Voleva già chiudere con Oriana lunedì, dopo non averle rivolto la parola per giorni. Ma non c’era la scusa giusta. Cosa che invece avrà adesso, usando il pretesto della chiacchierata tra le due ragazze, per mettere fine alla sua storia non storia con Oriana. “Io e te se ti va ci parleremo quando saremo usciti dal programma, qua dentro io mi sono rotto i coglion* io non voglio discutere, non voglio spiegare le cose, ci dovevi arrivare da sola. Se io non la parlo, anche tu puoi evitarlo” ha detto Daniele. Oriana invece era convinta che i due avessero chiarito e quindi per questo si è avvicinata a Martina, per chiarire a sua volta.

Non ci resta che attendere la puntata del GF VIP 7 in onda questa sera per capire come andrà a finire tra Oriana e Daniele.