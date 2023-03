Antonella Fiordelisi ha una sorella con cui non ha rapporti: il racconto al GF VIP 7

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 Antonella Fiordelisi ha raccontato di avere una sorella: purtroppo non si parlano da più di 5 anni

Antonella Fiordelisi nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 7 ha parlato di un aspetto della sua vita familiare di cui non aveva mai detto molto prima. Chiacchierando con Davide Donadei e Andrea ha spiegato che ha una sorella di dieci anni più grande di lei che non vede da tempo. La Fiordelisi ha infatti raccontato ai suoi amici che sua sorella è nata dal primo matrimonio di sua madre. Quando erano più piccole, avevano un rapporto, tanto che anche sui social ci sono delle vecchie foto che ritraggono le due ragazze insieme. Da tempo però la sorella più grande, non vuole avere rapporti. Vive a Roma, lavoro molto, fa l’ingegnere ma non si vedono come Antonella vorrebbe. La Fiordelisi ha raccontato ai concorrenti del GF VIP 7 che il distacco è voluto da sua sorella. Tutto è iniziato quando era molto piccola, la mamma ha chiesto il divorzio e poi si è rifatta una vita con Stefano Fiordelisi, suo padre. La sorella di Antonella, non avrebbe accettato di buona lena questa situazione, tanto da decidere di vivere con suo padre e non con sua madre . Per questo non ci sono mai stati grande rapporti. Antonella sembra essere convinta del fatto che sua sorella non abbia mai accettato la scelta della madre e il fatto che lei si sia fatta una nuova famiglia.

Antonella Fiordelisi e il rapporto mancato con sua sorella

Una confessione, quella che Antonella ha fatto, che qualcuno ha visto anche come qualcosa di strategico. A pochi giorni dalla finale del GF VIP, è possibile che qualcuno abbia suggerito ad Antonella di parlare di questa storia, chissà, magari con la speranza che la sorella, possa farsi viva e chiedere di incontrarla? Le malelingue sui social, sono sempre pronte a fare illazioni.

La Fiordelisi nella casa ha spiegato che 5 anni fa è successa una cosa che ha deteriorato i rapporti, che erano già precari. Da quel momento lei ha sempre provato a ricucire, ma non c’è stato verso. Ha spiegato di stare chiaramente male, perchè vorrebbe parlare con sua sorella. “Sto male perché non la vedo da anni. Sicuramente adesso mi avrà visto in televisione” ha detto la Fiordelisi ai suoi amici vipponi. Dobbiamo aspettarci novità in vista delle prossime puntate? Staremo a vedere.