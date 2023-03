Grande Fratello VIP 7: il primo vippone finalista, ecco chi è e le percentuali di voto

Percentuali vicinissime fra loro: ecco chi è la prima finalista di Grande Fratello VIP 7

Siamo oramai ad un mese dalla fine di questa lunghissima settima edizione di Grande Fratello VIP. E come già sapevamo, nella puntata andata in onda questa sera 6 marzo 2023, il televoto da casa ha eletto il primo finalista di questa stagione del reality invece che la classica eliminazione. A contendersi il posto assicurato nella serata finale ben sette vipponi: Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Micol Incorvaia, Davide Donadei e Andrea Maestrelli. Un gruppo così folto di concorrenti in gara avrebbe potuto rendere davvero imprevedibile il risultato finale, cosa che però non è accaduta.

A conquistare il primo posto libero per la finale di lunedì 3 aprile è stata Oriana Marzoli. La concorrente di origini spagnole ha spazzato via la concorrenza grazie al grande consenso che da mesi è riuscita a costruirsi sul web. Ai vipponi, però, è stato inizialmente fatto credere che la serata sarebbe stata eliminatoria…

Grande Fratello VIP 7: il primo vippone finalista

Infatti, nel corso della serata, Alfonso Signorini ha ribadito in più occasioni ai suoi vipponi che il verdetto del televoto di questa sera riguardava una nuova eliminazione. Una informazione a cui quasi nessuno ha creduto visto che, salvataggio dopo salvataggio, a restare in ballo erano rimaste Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli (due fra le concorrenti più amate e discusse del reality) assieme a Davide Donadei.

I tre sono stati portati in studio e lì hanno ricevuto il verdetto finale. Davide e Antonella sono rientrati in casa come semplici concorrenti mentre Oriana a potuto gioire in quanto prima finalista di Grande Fratello VIP 7. Prima di poter ammettere cosa accaduto davvero in studio, alle due concorrenti è stato chiesto di fare uno scherzo ai vipponi in casa: fingere che in studio fosse stata messa a segno una doppia eliminazione, di cui solo Oriana era rimasta superstite.

Il pubblico ha quindi deciso che… Oriana è IN FINALE! #GFVIP pic.twitter.com/xcLpID5JSH — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 6, 2023

Grande Fratello VIP 7: Oriana prima finalista, le percentuali di voto

Ma con che percentuale Oriana Marzoli è diventata la prima finalista di Grande Fratello VIP 7? La concorrenza di origini spagnole ha convinto il 28.3% dei votanti. Al secondo posto è arrivato Edoardo Tavassi con il 26.5% delle preferenze. Medaglia di bronzo per Antonella Fiordelisi con il 24.2% dei voti.

Grande distacco per Nikita Pelizon che si è classificata quarta con il 17.7% dei votanti. Per tutti gli altri concorrenti non sono che rimaste le briciole: Micol Incorvaia ha collezionato l’1.2% dei voti, Andrea Maestrelli solo l’1.1% dei voti mentre Davide Donadei ha chiuso la classifica con l’1% esatto delle preferenze.