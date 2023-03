Edoardo Donnamaria dopo la squalifica: le prime parole in radio sono per Antonella

Dopo la squalifica dal Grande Fratello VIP 7 Edoardo Donnamaria parla in radio e spiega che sente moltissimo la mancanza di Antonella

E’ RtL 102.5 a raccogliere le prime parole di Edoardo Donnamaria dopo la squalifica dal Grande Fratello VIP 7. Il concorrente ha deciso di intervenire nella trasmissione radiofonica condotta anche dal suo ex amico vippone, Charlie Gnocchi e insieme agli altri speaker ha raccontato come sono andate le cose dopo l’uscita dalla casa. Edoardo ha spiegato di essere ancora molto frastornato, ha dormito solo tre ore e ancora non ha razionalizzato bene quello che è accaduto. Ma ha promesso di non usare subito il cellulare, forse per evitare di fare danni, altri danni. Il Donnamaria ha spiegato di aver trascorso queste prime ore dopo il ritorno alla vita vera, con i suoi familiari, con i suoi genitori e di aver fatto questa notte una lunga chiacchierata con suo fratello. Poi ha passato del tempo con il suo cane, di cui sentiva molto la mancanza, come aveva più volte detto anche nella casa del Grande Fratello VIP.

Edoardo Donnamaria si collega in radio

Gli speaker gli hanno chiesto se ci sarà quindi questo matrimonio, vista la storia d’amore nata nella casa del GF VIP con Antonella Fiordelisi. Edoardo ha scherzato rispondendo in modo affermativo e dicendo che però tra gli invitati non ci sarà Charlie Gnocchi. Poi le sue parole sono state per Antonella Fiordelisi. Il vippone ha detto di sentire moltissimo la mancanza di Antonella, una cosa che non gli era mai accaduta prima di questa esperienza. Non vede l’ora di vederla e ieri, quando ha visto che piangeva sentendosi in colpa per la sua squalifica ha sofferto molto. Il Donnamaria ha spiegato che cercherà di fare qualcosa per comunicare con Antonella nei prossimi giorni, forse andrà fuori dalla casa per urlare con il megafono e farle sapere che sente la sua mancanza.

Nessun commento invece sulla decisione del Grande Fratello VIP di squalificarlo, probabilmente il Donnamaria si è reso conto di tutti gli episodi accaduti in casa uno dopo l’altro. Vedremo nelle prossime ore quando tronerà a usare i social, che cosa dirà.