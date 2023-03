A The Voice Kids il trionfo delle piccole cantanti: ecco chi ha vinto

Ecco chi ha vinto l'edizione 2023 di The Voice Kids...Trionfo al femminile per il programma di Antonella Clerici

Un nuovo successo per Antonella Clerici quello arrivato con “The Voice Kids”, il talent show per cantanti tra i 7 e i 14 anni. Solo due puntate ma anche tanta voglia di tornare in onda il prossimo anno, visto l’aprezzamento del pubblico e la promessa del direttore Coletta che ci sarà una nuova edizione del talent dedicato alla musica. Ma intanto si è conclusa ieri questa edizione 2023 che ha visto il trionfo delle piccole donne, delle piccole cantanti. Se nel quintetto finale di Sanremo non c’era neppure una donna, a The Voice Kids invece ecco il trionfo delle piccole ariste e una di loro ha conquistato anche la vittoria finale grazie al voto del pubblico presente nello studio di The Voice Kids. Durante la serata, i 12 giovani finalisti, tre per ogni coach, si sono esibiti cantando i brani assegnati loro dai rispettivi giudici. Hanno regalato al pubblico esibizioni davvero particolari e belle. Alla fine, i coach hanno scelto di portare alla finalissima solo uno dei loro artisti, riducendo i contendenti a soli quattro: Melissa Agliottone (Team Loredana Bertè), Ranya Moufidi (Team Clementino), Ilary Alaimo (Team Gigi D’Alessio) e Ginevra Dabalà (Team Ricchi e Poveri). Insomma, un quartetto tutto al femminile.

The Voice Kids: ecco chi ha vinto

Durante l’ultima fase della puntata, le quattro super finaliste hanno cantato le loro canzoni più rappresentative per convincere il pubblico in studio a fare ottenere loro il primo posto. La puntata è stata registrata in precedenza alla sua messa in onda, per questo non c’è stato alcun televoto. Come il pubblico avrà visto ieri sera nel corso della trasmissione di Rai 1, alla fine la vittoria è andata a Melissa Agliottone, membro del team della Bertà. Melissa aveva giù lasciato il segno sabato scorso, quando durante la sua prima esibizione aveva tolto il fiato a tutti i giudici che l’avevano trovata davvero impeccabile sia tecnicamente che dal punto di vista emozionale. Una voce molto matura per la sua età e un talento davvero grande per Melissa che ha messo tutti d’accordo.

Grande festa quindi per Melissa Agliottone , 12 anni , di Sant’Elpidio al Mare, nella provincia di Fermo. Nel corso della serata si è esibita due brani: prima “Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper, e poi, per giocarsi la vittoria, “Falling” di Alicia Keys . Una esibizione che ha stupito i giudici ma soprattutto tutto il pubblico presente che sembra non aver avuto dubbi nell’eleggerla la vincitrice di The Voice Kids 2023.