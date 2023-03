Micol e Giaele prendono in giro Tavassi irrinoscibile nelle vecchie foto: “Ti sei rifatto”

Giaele e Micol notano che Edoardo Tavassi è molto diverso dalle foto che hanno mostrato nella diretta del GF VIp e sospettano che abbia ceduto al ritocchino...

Nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 7 del 13 marzo c’è stato spazio anche per parlare della dolce storia d’amore nata tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Gli #incorvassi sono molto amati sui social anche se il fatto che litigano molto poco e investono il loro tempo in modo diverso, non gli ha resi molto appetibili agli occhi degli autori del GF VIP che di questa coppia, hanno voluto parlare molto poco. Ieri però sia Micol che Tavassone, hanno raccontato di questa relazione e il fratello di Guendalina è stato chiamato anche in confessionale per parlare del suo passato, delle tre relazioni importanti della sua vita. Per fare un salto indietro nel tempo, sono state mostrate delle foto di Tavassi e delle sue ex, foto che Edoardo non ha visto, ma che invece sono state mostrate anche ai concorrenti che ascoltavano le sue parole dal salotto. Micol e Giaele sono rimaste parecchio colpite da quelle foto, e quando Tavassi è rientrato in soggiorno, non lo hanno risparmiato anzi, le critiche non sono mancate. Micol è partita subito a razzo: “A proposito di filtri, forse faresti meglio a usarli anche tu nelle foto” ha detto la bella siciliana. Ha fatto notare al suo fidanzato che sono state mostrate delle foto in cui era particolarmente brutto. Ovviamente tutte cose dette in modo ironico ma effettivamente, gli scatti andati in onda nella diretta di Canale 5, non rendevano giustizia al buon Tavassi.

Giaele punge Tavassi: forse ti sei rifatto

E così sia Micol che Giaele, parecchio colpite da quelle immagini che sembravano essere di una persona molto diversa da quella che è oggi Tavassi lo hanno invitato a confessare, convinte che anche lui, proprio come sua sorella Guendalina, abbia ceduto al richiamo del bisturi. “Secondo me qualcosina l’ha rifatta” ha detto Giaele a Tavassi, un po’ frastornato a dire il vero, perchè lui le famose foto in questione, non le ha viste. Chissà forse i capelli, il taglio, i chili persi, il soggiorno i Honduras…O forse anche qualche piccolo ritocco estetico?