Amici 22 la nuova giuria divide il pubblico tra consensi e bocciature

Prima puntata del serale e primo pareri sulla nuova giuria di Amici 22: come sempre pubblico diviso tra consensi e bocciature

Vi sono piaciuti i tre nuovi giudici del serale di Amici 22? Il pubblico come sempre partecipa in modo attivo e commenta sui social la puntata in tv del talent di Maria de Filippi e ieri sera, si è letto e scritto molto sulla nuova giuria del programma di Canale 5. Dopo anni qualche cambiamento e i tre nuovi giudici del serale, hanno diviso, chiaramente, anche perchè non si può piacere a tutti. Cristiano Malgioglio per alcuni il migliore, il più preciso, per altri invece, il più influenzato dalle sue amicizie ( vedi i commenti sugli allievi di Lorella Cuccarini tanto che in una occasione ha anche detto “do il voto alla squadra di Lorella” senza fare il nome del ragazzo da votare). E poi Michele Bravi, accusato da molti di aver preferito troppo spesso i ballerini ai cantanti. Il fatto che sia un cantante ovviamente, non lo costringe a votare un suo “collega”. Anzi il fatto che Michele Bravi abbia più volte preferito il talento del ballo, dovrebbe far riflettere forse il pubblico su una cosa. Il livello dei cantanti di Amici di quest’anno non è altissimo. Sono bravini, ma tolta Angelina, gli altri difficilmente avranno strada facile nel mondo della musica. E che Michele Bravi non abbia spesso preferito un cantante, forse è significativo. Giuseppe Gioffrè ha un ruolo: questo lo abbiamo capito tutti. Ha il ruolo di stuzzicare Cristiano Malgioglio per creare dinamiche che altrimenti non ci sarebbero. Un copione prestabilito, sotto gli occhi di tutti. E forse chissà, anche per questo ha ricevuto qualche critica nel corso della puntata di ieri, da parte del pubblico di Canale 5.

Abbiamo selezionato qualche commento per provare a capire che cosa pensano i telespettatori della nuova giuria di Amici 22. Commenti presi dalla pagina FB ufficiale di Amici. C’è chi scrive: “Il peggiore dei giudici sinora e’ stato Michele Bravi . Invece di votare i cantanti lui vota per tutti i ballerini. Si fa condizionare dai Zerbi/ Celentano come un bambino. Malgioglio invece si e’ rivelato il migliore: coerente e competente.” E poi: “A me sono piaciuti tutti e tre i giudici,a parer mio hanno giudicato in modo imparziale,li ho trovati preparati e molto professionali,poi il gusto personale incide,comunque nella prima puntata mi hanno convinto , bravissimi i ragazzi,posso dire tutti tranne Wax ,mai piaciuto,poi amo Angelina e Aaron in modo particolare“. E ancora: “Un piccolo appunto: io Malgioglio lo adoro è meraviglioso fantastico … ma non può fare il giudice mi spiace !“. Un altro commento: ” I giudici sono stati corretti,ma permettetemelo Rudy e la collega hanno una cattiveria esagerata nei confronti dei ragazzi.L’unica spiegazione che riesco a darmi è che abbiano avuto un’infanzia e adolescenza piena di problemi che ora riversano sugli altri.“. E chiudiamo con questo: “Io contesto sempre i giudici serali perchè trovo non possano mai essere equi, soprattutto perchè ballerini e cantanti sono, evidentemente, di parte. Dovrebbero esserci dei tecnici di ballo e canto che però non siano così coinvolti come cantanti e ballerini. Il terzo giudice che sia quel che vogliono. Quest’anno il prezzemolo Malgioglio che ormai fa il giudice in tutto, basta farsi vedere! Una cosa a discapito di Bravi devo dirla: pur essendo un cantante, ha votato più i ballerini che i cantanti e ha tutte le ragioni del mondo: quest’anno la danza è rappresentata 100 volte meglio del canto!.”