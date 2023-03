Matrimonio a Prima vista Italia 7, Giulia smascherata, pensa di non essere ripresa e vuota il sacco

Pensando di non essere ripresa, Giulia Martello racconta tutta la verità su Mattia e viene smascherata. Ecco le ultime news da Matrimonio a prima vista Italia 7

Su Real Time ci aspettano ogni mercoledì sera, i nuovi episodi di Matrimonio a prima vista Italia. Per Discovery è la settima edizione del programma, che si basa su un esperimento: il matrimonio tra due sconosciuti. Purtroppo però, come spesso capita, quando si fanno tante edizioni di un format, alla fine, anche chi partecipa, non lo fa per il solo fine di mettersi in gioco o di trovare, come in questo caso, realmente l’amore. Capita sempre più spesso che si cerchi la visibilità che un programma molto seguito in tv e sui social possa dare. Ma non solo. Si conoscono le critiche che il pubblico spesso muove, e allora si smussano degli angoli. Come sta succedendo, senza nessun dubbio ( o meglio è successo) a Giulia. La sposa che si è “beccata” Mattia, ha subito capito che non gli piaceva. Non era interessata a lui fisicamente ma, invece che ammetterlo e quindi passare per la cattivona di turno e per la superficiale, attenta solo all’apparenza e alla prima impressione, ha finto di essere una persona totalmente diversa da quella che era apparsa davanti agli esperti e che aveva fatto i test prima di Matrimonio a prima vista Italia. Ne avremo una dimostrazione netta, nell’episodio del programma, dedicato alla reunion. Tanto per iniziare, Giulia, che ha sempre detto di detestare il contatto fisico, e si è inalberata perchè Mattia il giorno del matrimonio le ha preso le mani, non avrà nessun genere di problema ad abbracciare con tutto il calore di questo mondo, sia Gennaro che Matteo, gli altri due sposi. Cosa che non passerà inosservata, visto che per settimane la neo sposa ha detto a suo marito, di odiare queste cose. “Io sono stata a Londra e lì non ci si danno baci e abbracci e ho capito che anche io voglio fare così” aveva detto schifata per il fatto che in Italia ci si abbracciasse di continuo e ci si baciasse anche solo per un saluto. Peccato che questo suo essere gelida, si palesi solo quando di mezzo c’è Mattia.

Sempre nell’episodio della reuniuon, è successo anche altro. Perchè Giulia, in un momento in cui era in compagnia con le altre due spose, pensando di non essere ripresa, si è lasciata andare a delle confessioni.

Giulia Martello smascherata: ecco la sua verità senza telecamere

Dicevamo che molti dei protagonisti di talent e o reality, con il passare delle edizioni dei vari programmi, imparano anche un po’ come gestire la situazione. In questo senso Giulia, ha chiara una cosa: quella di non voler passare come la cattivona della situazione. Per cui finge di rimettersi in gioco, di volerci riprovare, di andare oltre. Ma quando poi invece si ritrova a parlare con le sue “colleghe” ammette una realtà che era sotto gli occhi di tutti. Le frasi contro Mattia erano reali perchè lei pensa quelle cose. A Giulia Mattia non è mai piaciuto e non ha mai preso in considerazione la possibilità di lasciarsi realmente andare o quanto meno di farsi conoscere, perchè non interessata. Significativa la battuta che una delle altre spose farà in questo momento della reunion, quando Giulia, pensando di non essere ripresa, si sbilancerà e non poco sul suo matrimonio. “Certo che se fosse venuto Beckham non ti saresti fatta tanti problemi ad abbracciarlo” le dice una sposa. E Giulia conferma. E allora il problema con il contatto fisico a intermittenza è una buona scusa da usare, quando hai davanti una persona che non ti piace…Peccato che il trucco di Giulia e il suo tentativo di passare da “buona” davanti agli occhi degli esperti e soprattutto del pubblico, non sia andato a buon fine.