Matrimonio a prima vista Italia 7: il pubblico boccia 2 spose senza possibilità di ripensamenti

Giulia e Simona si candidano per vincere il premio di spose più pesanti della settima edizione di Matrimonio a prima vista Italia e il pubblico le boccia

Sono bastate le prime due puntate di Matrimonio a prima vista Italia 7 ( i primi 4 episodi di questa nuova stagione del programma di Real Time) per mettere tutto il pubblico d’accordo, come non accadeva da tempo. Questa volta le spose assolutamente bocciate sono due: Simona e Giulia. Per motivi diversi. Da un lato abbiamo una donna in carriera che non vuole in nessun modo avere al suo fianco un uomo che si mostri fragile e debole, ma soprattutto accondiscendente ( e su questo però bisogna dare atto a Simona, il buon Gennaro, troppo educato, avrebbe dovuto mandarla a quel paese in diverse occasioni e rimetterla al suo posto, altro che consegnarle regali a destra e a manca). Gli esperti lo sapevano, sapevano che Simona Viola era una dominante, una che vuole sempre imporsi e imporre i suoi silenzi. E hanno pensato che non ci sarebbe stato sulla faccia della terra un uomo dalle caratteristiche che lei cercava, perchè in realtà, a detta degli esperti, è lei che deve ridimensionarsi. Ecco abbiamo qualche dubbio sul fatto che tutto questo accadrà mentre il povero Gennaro fa da cavia, quando in realtà avrebbe solo voluto una moglie gentile, sorridente, solare e invece si è ritrovato al suo fianco una donna cupa, ombrosa, piena di cose irrisolte, paure e paranoie. Gennaro dal canto suo, ci mette il carico: non comprende mai una sola mossa di Simona, capisce sempre il contrario, perchè è così, una persona serena, senza tante pretese, che vive alla giornata. Peccato però che nulla, nel suo modo di essere e di fare, possa piacere a Simona. E questo a noi era chiaro dal minuto 1, come sia stato possibile un accoppiamento del genere, è un mistero. Forse forse, la scienza sbaglia, o forse forse, i protagonisti di Matrimonio a prima vista 7 non sono del tutto sinceri quando compilano i test e fanno i colloqui? Perchè nelle ultime edizioni del programma emerge sempre di più questo aspetto, e il caso dell’altra sposa, Giulia, ne è la lampante dimostrazione.

Matrimonio a prima vista Italia 7: così non va

Giulia Martello si è presentata al mondo come una ragazza sempre sorridente, solare, piena di voglia di scoprire. Poi magicamente è diventata un’altra persona: non vuole essere toccata, non vuole essere abbracciata, spiega che i suoi anni a Londra le hanno fatto capire quanto in Italia si sbagli a pensare che il contatto fisico sia importante. Tutte cose di cui non ha mai fatto cenno nei colloqui. Dal primo sguardo ha capito, solo in base all’aspetto fisico, che Mattia non è la persona che può piacerle. Da quel momento si è nascosta dietro mille scuse, mille contraddizioni, e non ha fatto capire nulla di chi è davvero. Non sappiamo cosa le piaccia, cosa non le piaccia. Sappiamo solo che sa dissimulare, che sa svicolare e che forse, quando ha capito gli errori commessi, a favore di telecamera, ha tentato di rimediare ma forse, era ormai troppo tardi.

Geniale è stato Mattia quando non ha voluto che Giulia si fermasse a dormire a casa sua e ha pensato bene di organizzare la festa del divorzio, in modo ironico. Fin troppo ha sopportato, sempre con grande educazione. Forse anche sapendo che si andava in tv, questo è chiaro, ma quanto meno, ci ha provato. Che poi tutti siano interessati alle luci della ribalta, a un po’ di visibilità e follower ci sta anche. Ma proprio perchè trattasi di un programma, di un gioco, forse lo spirito con il quale si dovrebbe affrontare tutto questo, dovrebbe essere ben diverso. Ci sfugge ad esempio, anche una roba come quella di mettere dei cuscini nel centro del letto per dividere gli spazi, come se lo sposo fosse un maniaco. Hai deciso di sposare uno sconosciuto? Puoi dormire nello stesso letto senza il timore che ti salti addosso ecco, se volesse farlo, i cuscini non cambierebbero molto le cose.