Amici 22 spoiler e anticipazioni: eliminato e ballottaggio del 25 marzo

Ecco tutto quello che vedremo nella puntata di Amici 22 in onda il 25 marzo su Canale 5: spoiler e anticipazioni

Non vi sveliamo una grossa novità se vi diamo che le anticipazioni e gli spoiler di Amici 22 circolano sul web da ieri, dopo che c’è stata la registrazione della puntata che vedremo il 25 marzo. Anche quest’anno infatti Maria de Filippi ha optato per la versione registrata del serale per cui, le anticipazioni e le news su quanto accade nello studio di Canale 5, non mancano. Siete quindi pronti per scoprire tutto quello che succederà nella puntata di Amici 22 che vedremo domani sera su Canale 5? Anche questa settimana, una doppia eliminazione. Il nome del primo allievo eliminato lo conosciamo, mentre gli altri due invece, sono al ballottaggio ma non sappiamo chi lascerà la scuola. Possiamo dirvi che sarà una puntata negativa per i maschietti: il primo a lasciare la scuola è stato un cantante, al ballottaggio invece un ballerino e un altro cantante. Ma scopriamo nel dettaglio tutte le anticipazioni, se non volete sapere altro, non andate avanti nella lettura.

Amici 22 spoiler e anticipazioni 25 marzo 2023: il primo eliminato

A differenza di quanto accaduto la scorsa settimana, nella seconda puntata del serale di Amici 22, la squadra di Zerbi e Celentano, non sarà così imbattibile e forte come era apparsa nel corso del primo appuntamento. E infatti, perderanno la prima sfida. A lasciare la scuola sarà quindi un componente della squadra di Zerbi e non era difficile immaginare che avrebbe scelto Piccolo G, il primo sacrificabile del gruppo. Zerbi non avrebbe voluto portarlo neppure al serale…Un peccato perchè Piccolo G ha dimostrato di avere tanto da dire. Gli auguriamo quindi il meglio.

Amici 22 spoiler e anticipazioni 25 marzo 2023: il ballottaggio

A proposito di sfide quindi, anche nelle manche successive per Zerbi e Celentano non è andata alla grande. Infatti la squadra ha perso una seconda volta, mandando quindi al ballottaggio Gianmarco, anche in questo caso, un nome abbastanza prevedibile. A perdere poi anche la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Nel caso di Cuccalo, ad andare al ballottaggio è Cricca. Difficile fare un pronostico su chi potrà uscire perchè Cricca e Gianmarco come favore dei prof, sembrano equivalersi. Considerato anche che il primo eliminato è stato un componente della squadra di Celentano e Zerbi, verrebbe da pensare che potrebbe uscire Cricca. Si deciderà tutto al ballottaggio e lo scopriremo solo domani sera, visto che anche in questo caso Maria de Filippi lo comunicherà direttamente in casetta.