Il Cantante Mascherato 2023: Flavio Insinna espelle Rosa, eliminati i Colombi, ecco chi erano i vip nascosti

Doppia eliminazione a Il Cantante Mascherato... e una delle due l'ha decisa Flavio Insinna

Colpo di scena nella seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2023! Per la prima volta nella storia del programma, uno dei cinque giudici – investigatori ha potuto smascherare subito uno dei concorrenti in gara senza mandarlo prima al televoto eliminatorio finale. Facendo uso del potere della maschera d’oro, infatti, il conduttore Flavio Insinna ha deciso coscientemente di puntare il dito contro la maschera della Rosa Rossa per chiedere lo smascheramento.

Le regole della maschera d’oro sono molto rigide: è possibile smascherare sul momento un concorrente a patto che il giudice – investigatore riveli con esattezza l’identità del vip in incognito. E così è andata: il conduttore de L’Eredità ha impugnato la sua maschera d’oro ed ha condannato all’eliminazione la Rosa Rossa che altri non era se non Valeria Fabrizi; una celebrità sulla cui identità c’erano davvero pochi dubbi oramai. Ma non è stata l’unica maschera eliminata…

Il Cantante Mascherato 2023: eliminati i Colombi

A fine della seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2023 – andata in onda stasera 25 marzo 2023 – è andata in scena anche una seconda eliminazione. Al “face off” finale, come piace dire alla conduttrice Milly Carlucci ci sono finiti le maschere di Stella e Colombi, che hanno dovuto spareggiare.

Il voto social è stato impietoso: il divario fra i “mi piace” raccolti da Stella rispetto a quelli dei Colombi erano esageratamente troppo alti, ragion per cui i due candidi pennuti si sono dovuti smascherare. Dopo aver fatto scendere il sipario, gli addetti alle maschere hanno slacciato i testoni dei Colombi e hanno dato il via alla rivelazione. Sotto le testone dei due Colombi c’erano proprio Simona Izzo e Ricky Tognazzi, come si pronosticava dalla prima puntata.

Ora in gara sono rimaste nove maschere: il Cavaliere Veneziano, il Ciuchino, il Criceto, l’Ippopotamo, il Porcellino, il Riccio, lo Scoiattolo Nero, l’enigmatico Squalo e la Stella. Avete già capito chi si cela sotto questi coloratissimi personaggi? E chi di loro verrà eliminato nella prossima puntata? Sicuramente non teme la concorrenza il Criceto che per la seconda settimana consecutiva vince l’immunità dall’eliminazione grazie al voto social. Ma la sua identità è oramai chiara a tutti: si tratta di Nathalie Guetta.