Milena dalla parte di Nikita: “Non mi è piaciuto” e critica i vipponi insensibili

Milena Miconi dalla parte di Nikita, critica aspramente la scelta dei vipponi che si sono alzati durante la sorpresa e si sono mostrati disinteressati a quel momento

Lo aveva detto anche Alfonso Signorini. Quel momento in prima serata che ha visto tutti i concorrenti del GF VIP, tranne Milena Miconi, alzarsi e andare via quando Nikita aveva ricevuto la sorpresa dei suoi genitori, non è stato bello. La Miconi però sottolinea come il problema non siano stati i mancati abbracci dati a Nikita dopo la sorpresa che i genitori le hanno fatto, quello può anche starci ha spiegato in diverse occasioni l’attrice, visto che la Pelizon non ha un buon rapporto con gli altri. Brutto però, vedere dei concorrenti alzarsi e andare via, mentre si sta parlando in diretta, di una persona che sta vivendo delle emozioni. Ci si può fermare, ascoltare, applaudire e non commentare. E invece gli altri concorrenti non lo hanno fatto, e Milena ha fatto notare che tutto questo non le è piaciuto.

Nikita felice nonostante la reazione dei vipponi alla sua sorpresa

“Io me ne frego perchè sono molto contenta, per me è un risultato atomico” ha detto invece Nikita chiamata in confessionale a commentare quello che è successo durante la finale del GF VIP lunedì sera. Alla Pelizon giustamente, a pochi giorni dalla finale, interessano altri aspetti. E se finalmente i suoi genitori si sono schierati dalla sua parte e l’hanno capita, lei non può che essere al settimo cielo. “Questa cosa da figlia, che i miei genitori mi capissero di più, che comprendessero la strada che avevo preso, è una cosa fantastica” ha detto la Pelizon in confessionale, davvero contenta per la lettera che i genitori le hanno mandato. Poco importa se in casa ci sia stata tanta indifferenza da parte degli altri concorrenti, evidentemente tutto questo affetto di cui si parla, non c’è mai stato come mai c’è stata l’unione di cui qualcuno parla.

Il pubblico come sempre sui social, su questo argomento si è diviso. C’è chi ha dato ragione a Milena, che ha evidenziato la mancanza di tatto degli altri, e la loro insensibilità di fronte comunque a un momento importante per un concorrente. E c’è chi invece ha reputato gli altri concorrenti coerenti nella scelta fatta.