Il Cantante Mascherato 2023: Ippopotamo eliminato dai social, ecco chi era il vip in incognito

Svelata l'identità del vip che indossava la maschera dell'Ippopotamo a Il Cantante Mascherato 2023

Continua l’avventura di Milly Carlucci e dei suoi cinque investigatori ne Il Cantante Mascherato 2023: la quarta edizione del talent show di Rai Uno con personaggi famosi che si esibiscono in forma totalmente anonima e vestendo i panni di divertenti personaggi di fantasia. In questa terza puntata – andata in onda sabato 1^ aprile 2023 – non c’è stato alcuno scherzetto ma una sola eliminazione, decisa da un nuovo meccanismo di selezione e dall’ovvia volontà del pubblico da casa che ha potuto salvare i propri personaggi preferiti.

Nella puntata appena andata in onda, tutte le maschere si sono esibite nuovamente, hanno fornito indizi in maniera più o meno velata e si sono messe sotto il giudizio del pubblico da casa e dei giudici indagatori in studio: l’immunità grazie ai cuoricini social è andata per l’ennesima volta a Cricetina. Savati dalla giuria Squalo, Ippopotamo, Stella, Cavaliere Veneziano e Riccio. Salvi Ciuchino e Scoiattolo Nero a causa di due Maschere d’Oro non riuscite. L’unico a rimanere senza alcuna salvezza è stato il povero Porcellino…

Il Cantante Mascherato 2023: Ippopotamo eliminato dai social

Ma senza alcun avversario il Porcellino non può disputare uno spareggio. Ragion per cui è stata Sara Di Vaira, in platea, a suo insindacabile giudizio a decidere chi avrebbe dovuto sfidare la maschera grugnante fra tutte quelle messe in salvo nella serata stessa. La ballerina ha puntato il dito contro l’Ippopotamo.

Dunque lo spareggio finale è stato disputato da Porcellino contro Ippopotamo. I due animali non hanno cantato una seconda volta ma hanno pagato pegno offrendo un nuovo indizio al pubblico da casa. Chiuse le votazioni online, è subito arrivato il verdetto: Porcellino è stata la maschera prediletta dai social. Ad Ippopotamo, dunque, non resta altro da fare se non smascherarsi…

Chi si nascondeva dietro la maschera di Ippopotamo? Bobby Solo, Mal, Ronn Moss o chi altri? In tarda notte è arrivato il momento dello smascheramento: giù il sipario, entrano i bodyguard con gli scudi paravento, risale il sipario e si da il via al coro che chiede a gran voce di mettere “Giù la maschera!”. Il testone dell’Ippopotamo è stato finalmente smontato: ad indossarla era proprio Mal, il cantante dei Primitives.

Il Cantante Mascherato 2023: Ippopotamo, gli indizi

Pochi spettatori confidavano di trovare Mal sotto la maschera dell’Ippopotamo nonostante alcuni interessanti indizi li avesse disseminati in giro: la sua passione per Roma (città italiana che gli ha dato il successo), i due figli di cui uno maschio e una femmina, la passione per il golf, un “Pensiero d’Amore” (suo celebre brano) e il suo primo lavoretto di gioventù, quando faceva lo strillone.