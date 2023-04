Sonia Bruganelli dice addio al GF VIP: il tweet

Per Sonia Bruganelli è arrivato il momento di dire addio al Grande Fratello VIP

Ultima puntata del Grande Fratello VIP 7 il 3 aprile 2023 con l’elezione del vincitore di questa edizione tormentata. E a quanto pare, anche ultima puntata per Sonia Bruganelli nei panni di opinionista. Lo aveva detto anche lo scorso anno, aveva annunciato che non sarebbe tornata nello studio di Canale 5 e invece poi ha ceduto alla corte di Alfonso Signorini. Questa volta però, sarebbe davvero la sua ultima volta. Lo aveva detto già mesi fa e lo ha confermato anche a poche ore dalla finalissima, con un messaggio sui social e poi forse chissà, nelle prossime settimane, commenterà questa sua “seconda volta” nel reality di Canale 5.

Sonia Bruganelli lascia il Grande Fratello VIP

Saluterà il suo pubblico questa sera su Canale 5, con l’addio al reality di Canale 5. Ma ha anche deciso di congedarsi con un messaggio sui social. “Ultimo capitolo di un libro lungo ma che porterò con me come il libro che mi ha fatto capire molte cose , anche di me” queste le parole dell’imprenditrice che ha deciso di congedarsi quindi dal pubblico che la segue con affetto nel programma di Canale 5. Una edizione difficile anche per la Bruganelli che viene apprezzata da una fetta di pubblico, ma non compresa da un’altra per le sue posizioni. Del resto non si può piacere a tutti . E’ anche vero che la Bruganelli si è esposta forse troppo, preferendo alcuni concorrenti ad altri, in modo fin troppo palese. Ma la Berti non è stata da meno per cui si sono equivalse in questo senso, da favoritismi all’eleggere sempre lo stesso favorito, al prendere posizioni spesso incomprensibili nei confronti di uno o dell’altro concorrente.

I commenti sotto al post della Bruganelli, riassumo un po’ quello che è il sentire del pubblico. Pubblico che si divide: “Peccato per il ruolo che ti hanno affibbiato è stata dura lo riconosco, uno sporco lavoro che qualcuno doveva pur fare (tranquilla si è capito bene anche il perché)…e infatti spesso non sei stata credibile … amen“. E ancora: “Ho sempre pensato incalzassi perfettamente il ruolo. Pungente al punto giusto. Poi,hai deciso (clamorosamente) di prendere delle posizioni così nette, così di parte, ma soprattutto così lontane dalla realtà da farti perdere di credibilità. Spero stasera tu possa stupirmi! Vamos“. E poi: “Sono stata spesso d’accordo con te ma non mi è piaciuto il modo con cui ti sei accanita con alcuni e hai favorito altri, sicuramente è un ruolo, e forse eri l’unica a poterlo sostenere ma avrei gradito più imparzialità. L’opinionista può avere preferenze ma non così smaccate!“.