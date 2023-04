Nikita ringrazia chi l’ha sostenuta dopo la vittoria al GF VIP 7 ma anche l’universo

Le prime parole di Nikita dopo la vittoria al Grande Fratello VIP 7 e il suo ritorno sui social: il grazie per chi l'ha sostenuta

A meno di 24 ore dalla finalissima del Grande Fratello VIP 7 che ha visto Nikita Pelizon battere al televoto finale Oriana Marzoli, è arrivato il primo commento sui social della vincitrice. Nikita è felicissima, lo ha detto anche ieri sera nelle prime interviste rilasciate a caldo e sa bene, che deve tanto al pubblico, lo stesso che per tanti mesi l’ha sostenuta e l’ha votata. Ed è a loro che Nikita manda il suo grazie più grande. Il primo pensiero è proprio per le tante persone che l’hanno sostenuta in questo viaggio. “Sentire il vostro affetto dal vivo è stato meraviglioso, sono contenta e grata che la verità abbia vinto e che all’esterno abbiate capito la mia persona” queste le parole che Nikita ha scelto per festeggiare il suo ritorno sui social dopo tanti mesi di reclusione nella casa del Grande Fratello VIP7.

Un grazie anche ad Antonella Fiordelisi che insieme al suo fandom l’ha sostenuta in questi giorni in vista della finale e nell’ultima puntata del GF VIP. Grazie anche da parte di Etrusco che è in compagnia di Nikita e che ringrazia tutti.

Le parole di Nikita vincitrice del GF VIP 7

Sui social Nikita ha poi aggiunto: “ Senza il percorso interiore iniziato tanti anni fa non sarei mai riuscita a vivere questa esperienza unica in questo modo, anzi.. sarebbe stato totalmente diverso. L’universo d’altronde rispetta sempre i tempi dell’evoluzione della nostra anima“. La neo vincitrice della settima edizione del Grande Fratello VIP ha poi aggiunto: “Grazie a voi sono riuscita ad arrivare alla fine, a durare 6 mesi e mezzo raggiungendo questo traguardo tanto atteso. Grazie di tutto perché davvero siamo stati un team!!!! Nikiters siamo una squadra fortissimi“. E poi la promessa per tutte le persone che l’hanno sostenuta in questo percorso: “Vi prometto che ci abbracceremo presto e non vedo l’ora di vedervi dal vivo!!!! Grazie a tutte le persone che mi hanno supportato dentro e fuori, La vittoria è vostra perchè la mia vittoria siete voi “.

Tanti i commenti anche degli ex concorrenti Tra i più felici per la vittoria di Nikita ci sono sicuramente Antonella Fiordelisi e poi anche Matteo Diamante che si è detto fiero della sua ex e che ieri sera ha anche organizzato per lei una festa a sorpresa. Ma tantissimi anche i commenti di spettatori che si sono rivisti nella sua storia e nel suo percorso e che hanno trovato in Nikita un esempio da seguire.