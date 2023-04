Prima notte insieme per Daniele e Oriana, la Marzoli felicissima: “Mi vuole solo abbracciare”

Hanno deciso di passare la prima notte post Grande Fratello VIP 7 insieme Oriana e Daniele ed eccoli ancora svegli alle 9 del mattino salutano tutti i fan

Tutto è bene quel che finisce bene o forse che inizia bene…Oriana Marzoli per giorni si è chiesta che fine avesse fatto Daniele dal Moro, non ricevendo da parte sua nessuna sorpresa. Non poteva sapere che fuori dalla casa il veneto aveva dichiarato guerra al Grande Fratello VIP 7 e che per questo non le aveva fatto recapitare neppure un video messaggio. Ma ieri sera Oriana ha avuto tutte le risposte che si aspettava perchè Daniele l’ha stupita. Tramando insieme allo staff di Oriana, le ha organizzato una bellissima sorpresa e si è fatto trovare nel van che era davanti Cinecittà alla fine della puntata del Grande Fratello VIP 7. Oriana non se lo aspettava anche se è stata felicissima di ritrovare dopo settimane Daniele. E come hanno testimoniato sui social, hanno trascorso questa prima notte di vita vera, insieme. Poche ore fa Oriana ha mostrato che non aveva chiuso occhio e ha raccontato a chi la segue, oltre 2 milioni di persone, che lei e Daniele non hanno dormito, hanno passato tutto il tempo a chiacchierare anche perchè avevano tanto a dirsi.

Oriana e Daniele prima notte insieme dopo il GF VIP

Per la gioia degli #oriele che per mesi hanno fatto il tifo per questa coppia, Oriana e Daniele hanno trascorso insieme questa prima notte post reality decidendo di raccontarsi tutto quello che non si sono detti per giorni e giorni. Poi una bella colazione insieme e chissà, magari un giretto per Roma. Oriana ha spiegato ai suoi follower che vuole trovare un modo per salutare tutti e per ringraziarli per quello che hanno fatto per lei e per il sostegno dimostrato.

Poi raccontando qualche dettaglio di questa prima notte trascorsa insieme a Daniele ha spiegato, tenendoselo ben stretto, che il Dal Moro è stato molto tenero e carino con lei. “Giuro vuole solo abbracciarmi” ha detto Oriana mentre Daniele la invitava a mettere via il telefono per godersi queste ore insieme.

Se l’amore non è sbocciato nella casa del GF VIP potrebbe sbocciare fuori! Non ci resta che seguire Daniele a Oriana per scoprire come andrà a finire.