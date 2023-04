Amici 22 spoiler: due ballerini a rischio eliminazione, ecco chi sono

Chi lascerà la scuola di Amici 22? Ecco le anticipazioni sulla puntata dell'8 aprile 2023: c'è un ballerino a rischio eliminazione

Che cosa succederà nella puntata di Amici 22 dell’8 aprile 2023? Come sempre non mancano spoiler e anticipazioni. Anche questa settimana la puntata che vedremo in onda al sabato è stata registrata di giovedì per cui è già possibile conoscere tutti i dettagli su quello che accadrà nel nuovo appuntamento con il programma di Maria de Filippi. Questa settimana a rischio eliminazione due ballerini. Gli spoiler quindi ci rivelano che anche questa settimana ci sarà una sola eliminazione e scopriremo il nome del concorrente che dovrà lasciare la scuola di Amici, solo in casetta, sarà Maria de Filippi a dare i dettagli, come era accaduto nella sfida tra Wax e Samu la passata settimana. Curiosi quindi di scoprire cosa succederà in questa nuova puntata di Amici 22 che ci aspetta l’8 aprile su Canale 5? Ecco per voi spoiler e anticipazioni.

Amici 22 anticipazioni e spoiler: chi esce l’8 aprile 2023?

Bisogna fare una doverosa analisi di quanto sta succedendo in queste ultime puntate di Amici 22. Nonostante il livello dei ballerini sia nettamente superiore rispetto a quello dei cantanti, sono i ballerini che continuano a uscire. Era accaduto la scorsa settimana a Samu, e succederà di nuovo anche questa volta. Sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che la vera stella di questa edizione di Amici 22 sia Isobel, ma del resto, da quando lei e Angelina sono entrate nella scuola, si sono fatte notare ed è subito stato chiaro che si sarebbero contese anche la vittoria finale. Va detto però, che anche altri ballerini si sono messi in mostra. E se da un lato Ramon, si è spento con il tempo, perdendo anche consensi, dall’altro ci sono talenti come Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola a loro modo diversi. Alessio ad esempio, è stato molto apprezzato anche dai giudici esterni che ne hanno riconosciuto la grande bravura e si sta mettendo in mostra al serale, nonostante sia entrato nella scuola di Amici solo alla fine, a pochi giorni dal serale, ha conquistato anche il pubblico grazie alla sua bravura. Un peccato quindi che il ballottaggio della puntata di Amici 22 dell’8 aprile vedrà protagonisti Alessio e Mattia perchè sicuramente c’erano allievi che sarebbero potuti uscire decisamente prima di entrambi.

Amici 22 spoiler: Alessio o Mattia, chi sarà eliminato?

Non ci sono al momento scoop in merito a questa eliminazione e non ci sono spoiler ufficiali. Si attende quindi la puntata di Amici 22 di domani sera per scoprire il nome dell’allievo che dovrà lasciare la scuola di Amici.