Daniele bacia Oriana e Wilma Goich smette di seguirlo: gli Oriele notano tutto

Daniele dal Moro e Oriana Marzoli sono ormai inseparabili, forse Wilma Goich non l'ha presa benissimo...

E’ vero che Wilma Goich, la stessa che diceva che avrebbe aspettato Daniele dal Moro fuori dalla casa del Grande Fratello VIP per grandi cene insieme e per una bella amicizia tutta da vivere, ha invece smesso di seguire sui social l’ex concorrente del Grande Fratello VIP 7 ? Sembrerebbe proprio di si e a detta degli #oriele, i fan di Daniele e Oriana Marzoli, tutto nascerebbe proprio dalla gelosia che la Goich proverebbe nei confronti del bel veneto e della sua relazione con la venezuelana. Da quando Oriana è uscita dalla casa del GF VIP dopo la finale, lei e Daniele sono rimasti sempre attaccati, non si sono mai lasciati e questo, avrebbe creato, a detta di molti, non poca gelosia nella Goich che, avrebbe reagito smettendo di seguire Daniele sui social. Fino a pochi giorni fa infatti, Wilma aveva sempre sostenuto Daniele, anche nelle interviste rilasciate. Ma non aveva mai visto di buon occhio Oriana Marzoli e immaginiamo quindi, che non veda di buon occhio neppure questa relazione. Questo è un buon motivo per smettere di seguire quello che per mesi ha definito un grande amico? Teoricamente no…

Le parole di Wilma Goich su Oriana Marzoli

Due settimane fa la Goich in una intervista aveva dichiarato in merito alla squalifica di Daniele e a quello che era successo in casa con Oriana: “non era violenza, stavano scherzando, è Oriana che si è messa a urlare ‘Dai mi fai male, smettila’, è colpa sua se Daniele è uscito. Hanno sempre fatto questi giochi, per me è colpa di Oriana”. La Goich aveva difeso a spada tratta invece Daniele commentando: “Era un possibile finalista, forse dava fastidio a qualcuno“.

E allora, Wilma e Daniele, che erano legatissimi in casa, hanno smesso di sentirsi forse per via delle parole della cantante su Oriana? Non possiamo al momento saperlo ma possiamo dire che la Goich, ha smesso di seguire Daniele e i fan del Dal Moro lo hanno notato, non riuscendo a comprendere bene questa decisione così drastica.