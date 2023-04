Giulia Salemi sceglie gli Spartani per andare a cena a Milano e c’è anche Brad

Giulia Salemi sceglie gli Spartani per una cena milanese dopo la fine del Grande Fratello VIP

Brad veniva dato come una entità misteriosa che mai avrebbe voluto far parte della vita di Giaele e invece, dalla serata della finale del Grande Fratello VIP, è assoluto protagonista e non solo sui canali social dell’ex vippona. Bradford Beck è onnipresente ieri sera è stato avvistato a Milano anche in compagnia di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ovviamente insieme a lui c’erano anche Giaele e il fratello della ragazza e non solo. La Salemi ha deciso di fare una cena con alcuni degli ex concorrenti del GF VIP 7 e oltre alla famiglia di Giaele c’erano anche Oriana Marzoli, ovviamente in compagnia di Daniele dal Moro, dal quale non si è mai separata e Alberto De Pisis. Una cena tra spartani a Milano alla quale mancavano solo gli Incorvassi che a quanto pare per il momento, sono di base a Roma prima di ritornare nella capitale della moda, dove Micol, ha casa. In queste ore la Incorvaia si sta godendo la capitale, dove tra l’altro vivono sua sorella e i suoi amati nipoti e sta conoscendo i familiari di Edoardo. Ci sarà tempo poi per Milano…

Giulia Salemi preferisce Sparta?

Ovviamente i fandom dei concorrenti del Grande Fratello VIP hanno notato questa precisa scelta di Giulia. Qualche giorno fa sempre a Milano si erano riuniti Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon a cena fuori con amici e poi in compagnia di Edoardo Donnamaria, Matteo Diamante e Davide Donadoni. Ma niente Giulia Salemi in quel caso! Forse l’opinionista del GF VIP, detta anche la bastardina con il tablet, ha un debole per Sparta? Bhè con alcuni dei concorrenti Giulia era amica già prima del GF VIP, facile immaginare che abbia piacere nel trascorrere del tempo insieme a loro.

Tra Matthias e Alberto de Pisis c’è del tenero?

A proposito di queste cene milanesi, c’è anche chi ha notato un feeling particolare tra l’ex vippone Alberto e il fratello di Giaele. Matthias e De Pisis potrebbero diventare un’altra coppia baciata dal GF VIP?