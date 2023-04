Donnalisi e Oriele a Temptation Island 2023? Tutta la verità sulle 2 coppie

Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e Daniele dal Moro parteciperanno a Temptation Island 2023?

Sono aperti da diverse settimane i casting per la prossima edizione di Temptation Island. Dopo un anno di stop, il programma di Maria de Filippi è pronto a tornare in onda per tenerci compagnia tutta l’estate. Che cosa succederà quindi nella prossima edizione? Le prime indiscrezioni arrivano dalla rivista Chi che questa settimana parla del programma di Maria de Filippi ma anche della possibilità che due coppie, nate nella casa del Grande Fratello VIP 7, possano partecipare al reality. In particolare parliamo dei Donnalisi, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, e degli Oriele, Daniele dal Moro e Oriana Marzoli. I fan da un lato sarebbero curiosi di vederli mentre si lasciano tentare sull’isola delle tentazioni. Dall’altro invece sperano che non partecipino, proprio per non mettere a rischio la loro unione. E allora la domanda resta: i Donnalisi e gli Oriele parteciperanno a Temptation Island? La risposta arriva dalla rivista Chi che nel numero in edicola questa settimana, si occupa proprio delle due coppie.

I Donnalisi e gli Oriele ci saranno a Temptation Island 2023?

Qualcuno stava già immaginando il possibile show regalato da Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, di nuovo sotto lo stesso tetto, più che i problemi di coppia di tutti i concorrenti. Ma a quanto pare, non ci sarà modo di rivedere gli ex vipponi di nuovo in tv. Del resto, Daniele è stato squalificato dal GF VIP e a quanto pare anche radiato da ogni programma Mediaset, vale lo stesso per Edoardo Donnamaria ( da comprendere anche se tornerà a Forum il prossimo anno). Ma il motivo non sarebbe comunque questo. Stando a quanto si legge sulla rivista Chi questa settimana, Maria de Filippi avrebbe scelto di tornare in onda con la versione NIP del programma per cui ci sarebbero solo coppie non famose. Come dirette Nikita, indi per cui…Nessuna possibilità di vedere coppie molto note e seguitissime sui social. Almeno secondo la bibbia di Alfonso Signorini.

Non ci resta che attendere altre news, immaginiamo che fino a luglio, si dirà e si scriverà la qualunque sulla prossima edizione di Temptation Island.