Nikita Pelizon è incinta? E chi è il padre?

Davvero Nikita Pelizon è incinta? La vincitrice del GF Vip è in dolce attesa?

Nikita Pelizon è incinta? Il gossip appare davvero assurdo ma per alcuni utenti del web la vincitrice del GF Vip sarebbe incinta. Facendo due conti veloci il padre del bebè dovrebbe quindi essere uno degli ex vipponi. In queste ore si sta diffondendo il rumor che vede Nikita Pelizon in dolce attesa. Tutto è accaduto perché l’ex vippona ha fatto una diretta su Instagram, stava chiacchierando con i fan, stava andando tutto benissimo ma sono poi arrivate le domande sulla presunta gravidanza. Il dolce pettegolezzo è saltato fuori in modo molto semplice, quasi dal nulla, quando qualcuno ha notato il ciondolo che Nikita porta al collo. E’ un oggetto che viene indossato soprattutto dalle mamme in dolce attesa. E’ il cerca angeli, tutto giusto ma davvero la Pelizion aspetta un bebè?

Nikita Pelizon risponde al gossip sulla gravidanza

“Ragazzi, ma il cerca angeli non necessariamente si deve indossare da incinte“ questa la risposta dell’ex gieffina alle domande dei fan che forse non vedono l’ora di vederla mamma. Tutto chiarito? Non è in dolce attesa? Secondo i fan il padre chi potrebbe essere? Nella casa del Grande Fratello Vip non si è mai visto niente che possa far pensare ad una successiva gravidanza.

Di recente però la vincitrice del reality show appena terminato si è espressa sulle coppie che si sono formate al GF Vip 7. E’ a Fanpage che ha confidato ciò che pensa di Oriana e Daniele: “Credo che sono bellini, mi piace il lato sensibile che esce da entrambi. Credo che Oriana sia molto legata a Daniele, all’inizio lo era per una questione di “conquista”. Si era innescata in lei una cosa tipo “Ottengo tuto ciò che voglio”. Avevo parlato con lei di questo, ma non aveva voglia di parlarne. Sono contenta se stanno bene insieme”.

Su Onestini e Ivana Mrazova: “Miss collutorio quando capirà che disonesto la usa solo per i suoi scopi sarà troppo tardi. A lui interessa solo like e follower, falso come non mai. Una mer*a di uomo” davvero cattivella.

Su Tavassi e Micol Incorvaia: “Vedo negli occhi di Micol che è persa, Tavassi sa cosa prova per lei. Sono contenta per loro“ ma per Nikita nessun amore, nessuna gravidanza.