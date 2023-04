Il cantante mascherato finalmente si chiude e si spera per sempre

Finalmente ci siamo: ultima puntata de Il cantante mascherato 4, noi speriamo in un addio ma potrebbe essere solo un arrivederci

C’è chi dice che questa sera Milly Carlucci avrà molto da festeggiare con l’ultima puntata de Il cantante mascherato. Quasi difficile comprendere anche una sola ragione valida per pensare di aver fatto intrattenimento e varietà nella prima serata del sabato sera di Rai1. Il cantante mascherato 4 non è stato solo un programma con ascolti disastrosi. Se il contenuto infatti è buono, anche i dati potrebbero passare in secondo piano. Il cantante mascherato alla sua quarta edizione è stato un flop da ogni punto di vista, dalla sciatteria della regia con le continue inquadrature di quella aberrante abitudine di incitare il pubblico tra bhu e applausi che fa accapponare la pelle al telespettatore, agli sbadigli di tutto il pubblico presente in sala, passando per le maschere, sgamate dalla prima nota. I vip non vip, i soluti volti, le promesse di fare spettacolo non mantenute e quella commistione tra Ballando con le stelle e il Milly Carlucci style che questa volta, proprio, non ha funzionato. In nessun modo. Di questa quarta edizione del Cantante mascherato non salviamo nulla, lo abbiamo detto in tutte le salse.

Sarà un arrivederci o un addio?

A questo punto l’unica speranza è che la Rai faccia le dovute valutazioni e comprenda che si, è ora di staccare la spina. Non si può e non si deve riproporre uno spettacolo noioso, poco avvincente, imbarazzante a tratti, al pubblico del sabato sera di Rai 1. Lo stesso pubblico che tra l’altro, da un mese, per 3 giorni a settimana vede anche repliche. Un prime time disastroso dopo febbraio, quello della rete ammiraglia, con Il cantante mascherato che porta la bandiera del flop dei flop.

Inutile nascondersi dietro a frasi come “l’azienda voleva qualcosa di diverso per il sabato sera, il pubblico si deve abituare”. Il pubblico non si abituerà mai al brutto. Piuttosto meglio un film che inizia alle 21,20 e chiude alle 23,10 sul 21 piuttosto che un programma imbarazzante e brutto che ha anche il coraggio di iniziare alle 21,30 e finire all’una passata. E’ ora di avere rispetto di chi sta a casa.