Arisa: finito Amici nessun rapporto con gli allievi

Arisa ne è certa, terminato Amici non avrà nessun rapporto con gli allievi, nemmeno con i suoi preferiti

Questa non è la prima esperienza di Arisa ad Amici e sa già come si comporterà con gli allievi a cui è stata accanto in questi mesi e che continua a seguire per il serale. Arisa si è raccontata a Tv Sorrisi e Canzoni nel suo ruolo di insegnante di Amici. La sua squadra le ha dato soddisfazioni, parole dolci per Federica, anche se ha già dovuto lasciare il talent show, e per Wax che è ancora in gioco. Anche sui social ha scritto il suo saluto e gli auguri alla cantante ma nell’intervista spiega che finito Amici non avrà più contatti con i ragazzi. Federica l’ha resa fiera, Wax è determinato, lei adesso e poi li lascerà volare da soli, non ama i rapporti duraturi. Ci sarà se avranno bisogno di un aiuto concreto, per cose utili, altrimenti si saluteranno con la finale.

Arisa e il rapporto con gli allievi e i prof di Amici

“Non sono una persona dai rapporti duraturi. Se i ragazzi hanno bisogno di me per cose concrete e utili ci sono. Ognuno deve fare il proprio percorso in modo autonomo: io per prima faccio così” tutto molto chiaro.

Federica le ha dato soddisfazione: “Federica è il simbolo della didattica buona di Amici. Quando è arrivata aveva solo un grande cuore ma non aveva tecnica, non riusciva a cantare a regola d’arte e non rispettava le melodie. Si è impegnata al cento per cento, ha iniziato a suonare il pianoforte, non ha mai ricevuto un provvedimento disciplinare. È stata un’allieva modello ed è riuscita a competere con Angelina, per esempio, che pur essendo principiante parte da un livello completamente diverso”.

Wax lo descrive più determinato rispetto a Federica: “tira fuori tutto quello che ha per farsi avanti. In realtà è umile… non per niente quando è venuto Dardust, il produttore, ha scelto Wax e Federica: sono due ragazzi d’oro! Sono stata molto fortunata questa stagione”.

Su Rudy Zerbi che la prende in giro con le galline: “Io non mi sento mamma chioccia. Lui intende dire che sono protettiva senza motivo. Qui lo posso dire, Rudy non conosce le galline che sono animali fedeli, leali e generosi. Quindi, io sono contenta di questo paragone, nell’accezione che do io al genere. E poi io sono cresciuta con le galline, mio padre le ha sempre avute”.