Tutti contro Maddalena: maleducata, irrispettosa contro Mattia. Zenzola si sfoga: “Mi odia”

Ad Amici 22 tutti contro Maddalena: ecco che cosa è successo dopo il faccia a faccia con Mattia Zenzola

Social particolarmente infuocati dopo la messa in onda del day time di Amici 22 di oggi, 25 aprile 2023. Persino chi non ha avuto modo di vederlo, è corso a recuperarlo sui social. Il motivo? In questa nuova puntata del talen di Maria de Filippi è successo di tutto e Mattia Zenzola, è stato suo malgrado protagonista. Tutto è iniziato con una conversazione a mo di confidenza tra Benedetta e Maddalena, che hanno in qualche modo sparlato del ballerino ( qui trovate tutto quello che Benedetta ha detto su Mattia). Maddalena ha aggiunto anche il suo commento, nonostante si sia visto maggiormente quello che è il pensiero di Benedetta su Mattia. E se Zenzola infatti si è chiarito con la sua amica Benedetta, non è stato lo stesso con Maddalena perchè pare che tra loro, dopo la fine della relazione, non ci sia stato più modo di costruire qualcosa. Mattia ci avrebbe provato, ha spiegato che vuole bene a Maddalena ma che lei quasi lo odia e si comporta malissimo. Le parole di Mattia hanno trovato l’appoggio di tutti i compagni in casetta. Persino Wax, che è stato molto legato a Maddalena, ha fatto notare che la ballerina di Emanuel Lo, ha continui atteggiamenti maleducati e anche irrispettosi nei confronti di Mattia e che esagera spesso. Dello stesso avviso anche Cricca. La stessa Benedetta si è schierata in questo caso dalla parte di Mattia, dicendo che più volte ha fatto notare a Maddalena la cosa. La ballerina dal canto suo ha spiegato che è un suo limine. Ma gli altri le hanno fatto notare che tutto questo astio lo prova solo per Zenzola e che con lui davvero, è irrispettosa e va spesso oltre, superando il limite della maleducazione.

Mattia Zenzola e Maddalena: il confronto

Mattia ha spiegato che da mesi prova ad avere un qualche rapporto. “Tu mi odi” ha detto alla ballerina che però ribadisce di volergli bene. Il ballerino di Todaro dice che ormai non crede più neppure alle sue parole e che ha smesso di pensare che ci possa essere un cambiamento. Ha fatto notare che alle parole non corrispondono i fatti e che nella vita vera, Maddalena si è sempre comportata molto male con lui. “Pensiamo a ballare, andiamo avanti, lavoriamo siamo qui per fare questo” ha detto Mattia stanco delle promesse di Maddalena che a quanto pare non è mai cambiata.

Lo sfogo di Mattia era arrivato dopo che la produzione lo aveva messo al corrente, mostrandogli un video, di quello che Benedetta e Maddalena avevano detto sul suo conto. Per la ballerina di Emanuel Lo, Mattia ha da sempre atteggiamenti poco chiari, falsi. Ed è per questo che a suo dire, non riesce ad avere un rapporto con lui.