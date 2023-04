Benedetta sparla di Mattia con Maddalena: “E’ tonto, tamarro. In puntata invisibile”

Sono durissime le parole di Benedetta nei confronti di Mattia Zenzola: ecco il resoconto dal day time di Amici 22 del 25 aprile 2023

Non sono affatto piaciute ai fan di Mattia Zenzola le parole che Benedetta ha speso nel suo conto mentre in un momento di confidenza stava parlando del suo compagno di ballo con Maddalena. Parole che sono state mandate in onda nel corso della puntata del day time di Amici 22 del 25 aprile. Ovviamente fan di Mattia in rivolta, per quello che la ballerina ha detto. Non hanno proprio gradito lo sfogo di Benedetta nonostante la ballerina abbia spiegato di aver sempre detto in faccia a Mattia quello che pensava sul suo modo di fare. A detta della ballerina infatti, il suo compagno di squadra non sarebbe pronto per un talent come Amici e non si spiega i motivi per i quali fuori è tanto amato. O forse se lo spiega: la sua unica arma è la bellezza.

Le parole di Benedetta su Mattia Zenzola

“Ti rendi conto che lui è da due anni qui dentro e davanti le telecamere si limita? Certi comportamenti che ha non li fa nemmeno per la televisione, ma perché è cog***e, che è peggio. Perché non ci fa bella figura. Lui è cog****e e fa troppe cavolate di cui non si rende conto. E secondo me non è nemmeno troppo televisivo come pensate voi, perché per stare qui dentro da due anni dovrebbe essere più sveglio” ha detto Benedetta mentre era nella stanza da letto e insieme a Mattia, che con Zenzola ha avuto anche una storia, finita forse per via della sua immaturità. Benedetta senza peli sulla lingua ha continuato: ” Quando dice ‘bro, fra’, ‘parlo alle maglie dorate’ è perché è tamarro così di suo. Sbaglia troppe cose per essere televisivo. Ogni volta che gli danno un guanto va in tilt in puntata“.

E ancora: “ Se dicesse ‘Madda non te l’ho mai detto ma ti voglio ancora bene’, quella sarebbe una cosa televisiva che farebbe impazzire le ragazzine. Lui va in imbarazzo e fa il tamarro che non ne azzecca una. Poi ha quella flemma…“.

Benedetta ha la sua tesi: Mattia è fortunato per via della sua bellezza. E’ bello e questo gli permette di essere amato, le ragazzine si sono innamorate di lui solo per questo motivo. Tra l’altro a detta di Benedetta, nonostante Mattia sia nella scuola da quasi 2 anni, si può dire, della sua vita e di come è fatto davvero, ha raccontato ben poco. A Maddalena ha detto: “ Perché non fa nulla per farsi amare. Nei daytime non fa nulla, gli autori devono inventarsi i daytime su di lui, perché lui non dà la sostanza. Non parla di sé, non ha dei momenti, non vuole farsi vedere, scappa dalle telecamere. Lui è amato perché è bello e sta da tanto tempo qui dentro“.

Ribadendo che dal punto di vista delle dinamiche televisive Mattia è davvero tonto, Benedetta ha concluso: “In una puntata è invisibile, non parla, non fa nulla, in alcune puntate balla una volta sola. Lui è tonto, nonostante stia qui da molto tempo. Rincog***ito, solo che è tanto bello ed è bravo. Wax è televisivo invece“. Non ha aggiunto molto Maddalena che sembrava essere d’accordo con Benedetta e ha solo detto che forse tutto questo si deve al fatto che Zenzola sia davvero troppo piccolo negli atteggiamenti e nel modo di fare e di essere.