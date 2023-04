Mattia Zenzola deluso da Benedetta si sfoga in lacrime: “Quante cose cattive, non me lo aspettavo”

Dopo aver scoperto quello che Benedetta ha detto sul suo conto, Mattia Zenzola in lacrime dice la sua. Ecco le ultime news da Amici 22

Dopo aver visto il video in cui Benedetta e Maddalena parlavano del suo modo di essere e del suo percorso nella scuola, Mattia Zenzola ha ovviamente reagito, spiegando quello che prova nell’ascoltare determinate accuse. Nel day time di Amici 22 in onda oggi, 25 aprile su Canale 5, il pubblico ha potuto ascoltare anche le parole del ballerino di Raimondo Todaro che, visibilmente scosso, ha spiegato che certe cose proprio non se le aspettava…”Ci sono rimasto male per le parole di Benni, perché non me le aspettavo. Sono fortunato perché sono bello e piaccio perché sono bello? ” ha detto Mattia mentre anche tutti gli altri compagni venivano a conoscenza di quello che era accaduto poche ore prima nella casetta di Amici 22. “Magari piaccio per quello che faccio. Troppe cose brutte hai detto. Non penso di meritarmi tutto questo per come mi comporto con te. Io non ti ho mai insultata. Sentire queste cose mi ha fatto effetto” ha detto Mattia.

I due poi però si sono appartati per cercare di parlare e di chiarirsi meglio.

Amici 22 il confronto tra Benedetta e Mattia Zenzola

Benedetta, vedendo anche Mattia in lacrime, ha capito di aver forse esagerato con le parole spese per il suo compagno di ballo. I due quindi hanno avuto poi un faccia a faccia e si sono chiariti, dicendo di non voler sprecare il rapporto che hanno costruito. “Noi ci siamo sempre stati, abbiamo un bel rapporto, io vado oltre” ha detto Mattia Zenzola. “Guardiamo avanti stai serena, stai tranquilla, può succedere” ha detto Mattia Zenzola che a questo punto ha iniziato a consolare la ballerina, che forse, ha capito di aver esagerato, spinta forse anche dal fatto che stava parlando con Maddalena che a quanto pare, con il ballerino di Raimondo Todaro, ha un pessimo rapporto. “E’ stata una botta ma stai tranquilla” ha continuato Mattia mentre Benedetta si scusava, ribadendo che comunque è una persona che vuole stargli vicino. Poi in lacrime la ballerina si è scusata con Mattia e alla fine hanno fatto pace.