Matteo e Irene ancora sposati dopo Matrimonio a Prima vista? Lo scatto social racconta la verità

A quasi un anno di distanza dal matrimonio a prima vista, come vanno le cose tra Matteo e Irene? Ecco tutta la verità sulla coppia protagonista del programma di Real Time

E’ finita, finalmente. E’ finita la latitanza, adesso i protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia 7 si possono mostrare anche sui social, a parecchi mesi di distanza da quando si sono conosciuti per la prima volta e possono anche raccontare che cosa è successo dopo la fine del programma. Visto che l’unica coppia rimasta “sposata” dopo la scelta finale è quella composta da Matteo e Irene, oggi si chiedono tutti che cosa è successo ai due sposini. Sono ancora sposati, stanno ancora insieme? Di preciso non sappiamo come hanno vissuto questi mesi di vita coniugale ma a quanto pare, almeno a giudicare dagli scatti postati finalmente sui social, possiamo dirvi che Matteo Riva e Irene Pigneri sono ancora una coppia. Sulla pagina instagram di Matteo sono state pubblicate alcune immagini che mostrano gli scatti di un dolce viaggio in Corsica. E si, Matteo e Irene, stanno ancora insieme anche se al momento non hanno voluto esprimersi pubblicamente. Nessuna dedica , niente frasi d’amore ma uno scatto dolcissimo di questa vacanza che vale più di mille parole. Del resto, noi avevamo capito sin da subito che questa coppia ci avrebbe regalato grandi soddisfazioni, non a caso, l’avevamo rinominata la coppia latte e miele.

Matteo Riva e Irene Pigneri sono ancora sposati?

Ieri sera su Real Time è andata in onda la puntata dedicata al post scelta, e tutte e tre le coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista Italia 7 hanno raccontato la loro esperienza provando a spiegare che cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato. Anche Irene e Matteo che hanno deciso di restare sposati, davanti agli esperti hanno raccontato che non è stato semplice continuare la classica routine ma da marito e moglie e che ci sono stati dei momenti di grande difficoltà. La crisi però è stata superata perchè come entrambi hanno spiegato, c’era un forte sentimento che stava sbocciando. E visto che è passato quasi un anno dal matrimonio ( le prime puntate di Matrimonio a prima vista Italia 7 sono state girate a maggio del 2022) possiamo dire che almeno per questa coppia e almeno per ora, l’esperimento ha funzionato.

Tra l’altro il pubblico che segue con affetto Matrimonio a prima vista Italia 7 ha amato la dolcezza con cui Irene e Matteo si sono messi in gioco e si sono raccontati. Il grande rispetto e l’educazione che hanno sempre avuto l’uno nei confronti dell’altro. E la voglia di amare e lasciarsi amare, forse anche questo è stato il segreto per un rapporto vincente e per un matrimonio che dura ancora.