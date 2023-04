Orietta Berti resta al Grande Fratello, il suo cachet sarà altissimo

Quanto guadagnerà Orietta Berti per ogni puntata del prossimo Grande Fratello lo rivela Dagospia

Orietta Berti resta al Grande Fratello, sarà ancora lei l’opinionista del reality show che però torna al passato, torna ai non famosi, ai veri non famosi. Dagospia svela quanto guadagnerà Orietta Berti per partecipare alla sua seconda stagione del GF, un cachet altissimo. Evidentemente la cantante non era entusiasta di tornare ma sia il compenso che le nuove direttive forse le hanno fatto cambiare idea. Il GF Vip si è concluso con una serie di polemiche e di porte in faccia ai finalisti, quasi tutti. Si è superato il limite ma Orietta Berti è stata una delle poche a bacchettare chi ne aveva bisogno e a parlare di eccessi, a comportarsi da madre e da professionista, seguendo la sua esperienza e le sue regole, senza badare agli ascolti ma al buon senso. Il risultato è che Mediaset la vuole di nuovo su quella poltrona e lei sembra avere accettato.

Quanto guadagna Orietta Berti al Grande Fratello?

Si torna alle origine con lo storico reality show ma è ovvio che non tutti sono d’accordo sulle scelte che stanno venendo fuori. Orietta Berti sarà quindi impegnata da settembre e il suo compenso sembra sarà di 10 mila euro a puntata. Ci aspettiamo grandi interventi da lei. E’ Dagospia a svelare il cachet, niente di confermato, niente di ufficiale. Il programma dovrebbe durare 4 mesi, una puntata a settimana, più le puntate speciali, forse 2.

Si continua a vociferare che l’altra opinionista potrebbe essere Giulia Salemi, promossa nel nuovo ruolo. Anche in questo caso niente di confermato.

Manca un bel po’ di tempo per la prossima edizione del Grande Fratello, certo tutto va preparato prima. Le certezze sono che non ci sarà più un GF così lungo, che Alfonso Signorini non ha ancora iniziato le riunioni per programmare tutto e che non è detto che non ci siano vip. Magari la maggior parte saranno sconosciuti ed entrerà qualche vero vip e non parenti di vip o chi non merita di essere identificato come famoso.