Orietta Berti torna a parlare delle cattiverie dette sul suo conto dalla Famiglia di Antonella Fiordelisi

Le parole di Orietta Berti sulla famiglia Antonella Fiordelisi dopo le pesanti accuse ricevute

Approfittando di un articolo di Vanity Fair in cui si parlava di quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP 7 e anche nello studio dei reality di Canale 5, Orietta Berti è tornata sulla questione “Famiglia Fiordelisi”. Si perchè la storia non ha riguardato solo Antonella ma anche la sua famiglia, visto che suo padre e sua madre, si sono esposti pubblicamente, dicendo quello che pensavano della Berti, senza essere molto gentili con lei. Non solo, l’hanno criticata come cantante, ma hanno anche messo in discussione il suo ruolo di opinionista tanto da scrivere, nella lettera indirizzata a Piersilvio Berlusconi, cose molto dure sul suo conto. Parole che al momento, la Fiordelisi non ha commentato, anche se Antonella, riprendendo in mano i suoi social, ha fatto un gesto significativo ( di cui forse parlerà nella prossima puntata del GF VIP). Ha infatti cancellato quella lettera appello che i suoi genitori avevano scritto e pubblicato, come a voler voltare pagina. La Berti però, è tornata su quella questione.

Le parole di Orietta Berti su Antonella Fiordelisi e family

La Berti quindi sui social ha scritto: “Non commento le volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella hanno avuto nei miei riguardi e dei miei famigliari, e che saranno state dettate da una uscita infelice, dall’ambizione o forse dall’aver preso troppo seriamente (e a volte con poca sportività) un gioco tv che come tale deve rimanere…con la sua leggerezza“. E anche in questo la Berti, si è dimostrata essere una grande signora.

Poi ha continuato: “Ci tengo però a fare un appello a tutto il mondo dei social network ed è quello di cercare di evitare sempre sterili polemiche e di evitare di usare insulti ed offese come fanno tanti leoni da tastiera”.

Lo ribadiamo da anni, troppa tossicità intorno ai programmi televisivi e non solo, tutte cose che possono fare male ai concorrenti in primis. La Berti ha aggiunto: “Dialogate con educazione, siate curiosi e ricordatevi che nella vita non serve né l’arroganza, né la supponenza, né il recitare una parte che non vi appartiene… Perchè la vita è spesso dura per tutti e va affrontata nelle gioie e nelle difficoltà con il rispetto per il prossimo, con la positività e con il sorriso. Un abbraccio a tutti e buona giornata. Orietta”.