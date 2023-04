X Factor 2023: il ritorno di Morgan, è il giudice che ha vinto più di tutti

Morgan si prepara a tornare a X Factor 2023 prendendo il posto di uno dei vecchi giudici

Morgan è pronto per il ritorno ad X Factor 2023, assente nel talent da circa 10 anni prenderebbe il posto di uno degli ultimi giudici. La notizia piace ma non a tutti, Morgan è una nuova scoperta, il cantautore rinasce e sembra manchi solo la firma per il gran ritorno. E’ il Messaggero a dare le anticipazioni e siamo pronti a scommettere che la prossima edizione di X Factor sarà molto interessante. Morgan si ama o si odia ma bisogna ammettere che con lui il talent show era un vero spettacolo. L’ex leader dei Bluvertigo potrebbe prendere il posto di Rkomi, già pronto a lasciare dopo solo un anno. Resterebbero invece gli altri giudici, quindi Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico.

Morgan torna ad X Factor?

Non c’è dubbio che Fedez sarà di nuovo in prima linea, l’aveva già annunciato. Sembra che anche la conduttrice sarà la stessa, che Francesca Michielin resterà ancora nel suo nuovo ruolo. Nella sua unica stagione ha stupito in modo di certo positivo e con la prossima esperienza potrà solo migliorare.

Sembra che le trattative siano già concluse, che davvero manchi solo la firma ma ricordiamo che Morgan torna in un programma che ha amato ma anche disprezzato. Erano magari altri tempi, commenti e dichiarazioni che appartengono al passato. Il musicista si era già riavvicinato a X Factor ma sono colo come ospite. Da giudice darà del filo da torcere a tutti, è abituato a vincere. E’ il gudice che ha vinto più di tutti e non solo con il nostro X Factor ma considerando anche gli altri Paesi che hanno trasmesso il reality. Ben cinque vittorie, una su tutte quella di Marco Mengoni.

Unico neo il talent resta su Sky, sembra svanita la possibilità che X Factor torni sulla Rai. Morgan intanto tace ma il suo ritorno a casa sembra certo ed è anche certo che non a tutti farà piacere il suo nuovo successo.