Ad Amici 22 focolaio covid e registrazione annullata? Dal day time non trapela nulla

Che cosa sta succedendo ad Amici 22, è davvero scoppiato un focolaio covid? Cosa sappiamo: dalla registrazione saltata alle ultime notizie sul caso

E’ giallo quello che sta succedendo nella scuola di Amici 22. Non è la prima volta che si parla di casi covid nella scuola di Maria de Filippi. Era successo lo scorso anno, quando in casa, c’erano stati diversi casi di positività ma in modo ufficiale, non era mai stato confermato nulla. E sarebbe successo anche questa volta. Sui social non si parla d’altro ma non ci sono conferme. Nelle ultime ore ad esempio era uscito fuori il nome di Maddalena, si era detto che la ballerina fosse positiva, una delle due concorrenti contagiate. Ma poi la madre della ballerina di Emanuel Lo, sui social, aveva smentito questa indiscrezione. Oggi pomeriggio è rimbalzata sui social un’altra indiscrezione: la registrazione del 4 maggio, quella di dopodomani, sarebbe stata cancellata. Questo avrebbe quindi in qualche modo confermato quanto trapelato. Ricordiamo che le prime indiscrezioni sui casi di covid ad Amici 22 erano state date da Dagospia.

Non p dato sapere come mai, non si possa sapere se ci siano questi casi di covid oppure no, visto che anche al Grande Fratello VIP 7 è successo, e la cosa è stata affrontata in modo naturale, senza “nascondere” nulla.

Dal day time nessuna indiscrezione sul focolaio covid

Difficile comprendere che cosa sia successo o cosa stia succedendo, almeno dalla puntata dal day time di Amici 22 vista oggi. In un primo momento abbiamo visto Maddalena e Benedetta insieme. L’unica differenza rispetto al solito è stata che l’assegnazione arrivata per la ballerina, non è stata letta davanti a tutti; Maddalena infatti ha letto da sola in camera da letto la missiva indirizzata a lei da parte del suo insegnante. Ma questo non significa chiaramente nulla.

La seconda parte del day time ha visto gli allievi protagonisti del quiz. Erano tutti insieme, nessuno era stato escluso o isolato. Secondo molti spettatori, il quiz sarebbe realizzato poche ore dopo la puntata registrata, forse venerdì, quando ancora non si sapeva nulla dei casi covid. Sta di fatto che queste sono al momento tutte solo ipotesi e che non ci sono conferme o certezze. Vedremo domani pomeriggio, con il nuovo day time se si avranno maggiori informazioni o se alla fine l’ufficio stampa della Fascino deciderà di commentare le tante indiscrezioni trapelate. Sui social infatti c’è persino chi ha parlato di un grosso focolaio che coinvolgerebbe almeno 4 allievi e una decina di tecnici.

Forse proprio per evitare tante chiacchiere, si potrebbe chiarire quello che sta succedendo e raccontare come stanno realmente le cose. C’è anche da dire che fortunatamente, almeno da quello che si è visto in onda oggi su Canale 5, tutti i ragazzi sembravano stare molto bene, quindi quello che ci auguriamo è che sia solo una brutta influenza e nulla di più e che possano rimettersi tutti il prima possibile in vista della semifinale e della semifinale.