Amici 22 casi di covid confermati ufficialmente: semifinale a rischio, cosa sappiamo

E' ufficiale il covid è entrato anche nella casetta di Amici 22 e adesso la semifinale è a rischio

E’ arrivata la nota ufficiale, diffusa da Fanpage.it. Non solo chiacchiere ma questa volta certezze. Un focolaio è scoppiato nella casetta di Amici 22, il covid è entrato anche nella scuola di Maria de Filippi. Per la seconda volta, visto che era successo anche lo scorso anno, anche se in modo ufficiale in quella occasione non era stato confermato. Questa volta invece la Fascino, anche per mettere a tacere le tante voci circolare in queste ore, ufficializza e conferma la notizia. Ma non ci sono indicazioni in merito ai ragazzi e alle ragazze che sono risultati positivi al virus. La situazione è certamente complicata, non tanto per le condizioni di salute dei ragazzi, che probabilmente sono solo positivi ma devono stare isolati fino a quando diventeranno negativi, ma per le tempistiche. Infatti la registrazione della semifinale, si sarebbe dovuta tenere il 4 maggio, in vista poi della puntata del 6. Per ovvie ragioni, sembra complicato pensare che si possa fare, e infatti al momento, la registrazione di giovedì è cancellata.

La semifinale di Amici 22 rischia di essere spostata?

Fanpage.it riporta quello che l’ufficio stampa di Fascino, che cura la comunicazione di Amici avrebbe riferito: “Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla. La semifinale potrebbe essere spostata, ma attendiamo notizie dalla produzione”.

Arrivati a questo punto infatti, sarebbe poco corretto che uno dei semifinalisti non avesse modo di giocarsi la possibilità di vincere il trofeo. Come detto appunto dall’ufficio stampa, davanti al covid non si può fare nulla perchè purtroppo il rischio è quello che i primi allievi positivi, si negativizzino ma che nel frattempo, anche gli altri possano risultare positivi e che le tempistiche quindi si allunghino.

A questo punto non possiamo fare altro che attendere comunicazioni ufficiali e sperare che tutto passi e si risolva nel minor tempo possibile in modo che i ragazzi possano arrivare nelle migliori delle loro condizioni alla finalissima.