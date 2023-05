Stasera torna l’Isola 2023 con Asia Argento: solo ospite o concorrente?

Asia Argento all'Isola dei famosi 2023: solo una sorpresa per sua sorella Fiore o c'è qualcosa in più? Le ultime news

Dopo aver trascorso un magico compleanno in Marocco, Ilary Blasi torna in Italia per riaccendere le luci dell‘Isola dei famosi 2023. La puntata di questa settimana va in onda oggi, 2 maggio 2023 e tra le sorprese per questo nuovo appuntamento con il programma di Canale 5, lo sbarco in Honduras di Asia Argento. La sorella di Fiore, che è una delle concorrenti più chiacchierate di queste prime settimane sull’Isola, è già in Honduras e dalle spiagge del sud America ha già lanciato diverse frecciate in attesa di incontrare tutti i naufraghi di questa edizione. La domanda però adesso è un’altra: Asia Argento sarà solo un ospite speciale, una sorpresa per una delle chicas, oppure avrà un altro ruolo? Per molti infatti lo sbarco di Asia Argento ha un senso diverso: potrebbe diventare una delle concorrenti dell’Isola dei famosi 2023? Ricordiamo che Asia Argento, si era messa in luce con la sua partecipazione a Pechino Express, diventando insieme a Vera Gemma una delle concorrenti più amate ma aveva poi dovuto lasciare a causa di un brutto infortunio. Deciderà di rimettersi in gioco ora? Potrebbe essere una cichas o magari finire nella squadra degli “accoppiati” proprio insieme a sua sorella che diciamolo, in questi giorni, non si è attirata molte simpatie addosso…

Stando a quello che annunciano i social ufficiali e a quello che ha detto Ilary Blasi, Asia dovrebbe essere solo una guest star, un ospite illustre: “Arriva in Honduras per fare una sorpresa a sua sorella Fiore e a tutti gli altri naufraghi. L’appuntamento è per martedì 2 maggio su Canale 5, sarà una puntata scoppiettante“. Dobbiamo crederci?

Le prime parole di Asia Argento arrivata in Honduras

E se il buongiorno si vede dal mattino, diciamo pure che la Argento senza peli sulla lingua, ancora prima di sbarcare in Honduras sulle spiagge dell’Isola dei famosi 2023, ha tirato fuori gli artigli: “Ciao a tutti, eccomi qui, sono già arrivata e sono qui in Honduras. Questa settimana la puntata sarà il martedì, non dovete dimenticarlo. Non vedo l’ora di riabbracciare mia sorella e dirne quattro ad alcuni dei naufraghi. Ci saranno un sacco di sorprese. Ci vediamo martedì vi aspetto”.

Non ci resta che ricordarvi che la puntata dell’Isola dei famosi 2023, la terza di questa edizione, ci aspetta oggi alle 21,30 ( si spera) su Canale 5.