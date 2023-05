Giacomo Urtis contro il bacio di Cecchi Paone e Simone all’Isola

A quanto pare il bacio tra Simone e Cecchi Paone all'Isola dei famosi 2023 non è piaciuto a Giacomo Urtis e non solo

Giacomo Urtis fa sentire la sua voce. Da ex concorrente dei reality, da persona che difende l’amore libero, come ribadisce anche sui social. Ma quello che ha visto nella puntata dell’Isola dei famosi 2023 in onda ieri sera su Canale 5 non gli è piaciuto. Si riferisce al bacio che c’è stato tra Alessandro Cecchi Paone e Simone. E non è il solo a non aver gradito. Ma non perchè ci sia nulla di particolare nel vedere due persone dello stesso sesso che si baciano ( il fatto che lo si debba rimarcare è la cosa che lascia senza parole). Quello che Urtis, come molti spettatori non hanno gradito, è il modo con sui questo accada. La richiesta e la messa in scena di qualcosa. Non solo. Molti spettatori hanno fatto notare che non c’era nulla di romantico e dolce in quel bacio e che sarebbe stato altrettanto brutto se fosse stato dato da un uomo a una donna. E anche Urtis è dello stesso avviso. Il chirurgo dei vip ha commentato: “I baci lingua a lingua sia gay, etero, lesbo , dati in maniera plateale non sono di buon gusto! Comunque viva L’amore libero“.

Come spesso accade, il pubblico che stava seguendo la puntata dell’Isola dei famosi in diretta ieri su Canale 5 si è diviso: “Volgari, c’è modo e modo di baciarsi davanti alle telecamere“. E ancora: “Un brutto vedere, dato che oltretutto è fatto per le telecamere e non in un loro “ privato ““. E poi: ” Volgari sino al midollo e non mi esprimo su Paone“.

Ma c’è anche chi non ci ha visto nulla di strano: “Io non vedo nessun scandalo ….. uomini e donne basato su limoni in quanto sentimento …. di limoni della Gemma nessuno fa questa polemica e io dico giustamente non c’è nessuna polemica da fare a questo proposito” ha scritto un utente di Twitter mentre un altro ha risposto: “A me comunque danno più fastidio le domande sulla vita sessuale di Cristina“.

Nel frattempo, a proposito di cose che si devono dire o non si devono dire, di segreti e altro, dopo quello che è successo ieri sera in diretta, tutti si chiedono chi sia Melissa, la bambina che fa parte della vita di Simone…