L’Isola dei Famosi 2023: subito due ritiri per motivi medici, arriva il nuovo naufrago influencer

A causa dei troppi ritiri, il reality è stato costretto ad introdurre un nuovo concorrente: ecco chi è

Sono passate a male pena due settimane dall’inizio dell’edizione 2023 de L’Isola dei Famosi eppure siamo già davanti ad ben due ritiri per accertamenti medici. Il primo concorrente a dover abbandonare per sempre la trasmissione è Claudia Motta: come già avevamo visto in una puntata del daytime, la ragazza è scivolata sugli scogli qualche giorno fa e – dopo l’arrivo dei soccorsi – la ragazza è stata portata via con un barchino ma non ha più fatto ritorno a Playa Tosta.

Non abbiamo più avuto sue notizie fino a questa sera: nella puntata del 2 maggio 2023 de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha comunicato al pubblico che la modella è costretta ad abbandonare il reality show. E come abbiamo detto in apertura, non è l’unica a lasciare il programma per un imprevisto medico…

L’Isola dei Famosi 2023: subito due ritiri per motivi medici,

Quasi sui titoli di coda di questa terza puntata de L’Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi ha rivelato a Nathaly Caldonazzo che sarà costretta a vivere da sola sull’Isola di Sant’Elena in quanto l’ex “coinquilino” della spiaggia, alias Marco Predolin, ha dovuto anche lui lasciare il programma a causa di alcuni problemi di salute.

Ma se due escono, qualcuno entra. Per ovvia ragioni numeriche, il doppio ritiro è stato coperto dall’arrivo di un nuovo naufrago che tecnicamente andrà ad occupare il posto lasciato vuoto da Claudia Motta: direttamente dalla Milano più fashion, arriva in Palapa l’influencer Gian Maria Sainato. Il giovane entra subito nella tribù degli Accoppiados unendosi a Pamela Camassa.

Gian Maria Sainato è un 28enne di origini napoletane ma trapiantato a Milano per lavoro. Fa l’influencer e il modello e non disdegna di certo il mondo della televisione: è stato fra i protagonisti del docu-reality di MTV Riccanza ed è stato in varie occasioni opinionista nel talk show di Barbara D’Urso Pomeriggio Cinque. La sua gag d’apertura in questo nuovo reality è stata quella di arrivare in palapa con una maglietta divertente: “Pensati naufrago” era la scritta che campeggiava dietro la sua schiena. Il giovane è stato subito accolto da battutine e risatine di tutti i tipi. Vladimir Luxuria ha chiosato: “Qui all’Isola ho scoperto che i boni non devono aprire bocca” dopo la presentazione del nuovo concorrente. Partiamo malissimo…