Milly Carlucci corteggia Wanda Nara per Ballando con le stelle 2023: c’è solo un ostacolo

Wanda Nara potrebbe essere la concorrente perfetta per Ballando con le stelle 2023

Quando il pubblico di Rai 1 ha visto sulla pista di Ballando con le stelle 2022 Wanda Nara ha senza dubbio pensato che avesse tutte le carte in regola per diventare una concorrente del programma di Milly Carlucci. Ed effettivamente la Nara, che ha vene in cui scorre sangue, passione e ballo, potrebbe essere realmente una concorrente per un cast scoppiettante. Tra l’altro ha stupito anche l’ironia con la quale ha affrontato anche i giudizi, oltre che il suo naturale talento per il ballo. Insomma Milly la vorrebbe davvero a tutti i costi. E a confermarlo ci ha pensato anche Giuseppe Candela da Dagospia. Pare proprio che Milly abbia un desiderio fortissimo e quel desiderio la porta dritta dritta in Argentina verso Wanda Nara. Se per la moglie di Icardi, l’ultimo impegno nella tv italiana non è andato nel migliore dei modi ( parliamo del suo ruolo come opinionista al Grande Fratello VIP), un nuovo impegno televisivo sulla pista di Ballando con le stelle potrebbe cambiare tutto. E si sa, quando prendi Wanda Nara prendi anche il pacchetto completo, pensate se arrivasse alle ultime puntate e se sulla pista di Ballando con le stelle per il ballo a sorpresa arrivasse direttamente dal campo di calcio, Mauro Icardi. Insomma un colpaccio da ogni punto di vista. Ma la missione per Milly Carlucci non è affatto semplice.

Wanda Nara a Ballando con le stelle 2023?

Per il momento non ci sarebbe nulla di concreto come si legge su Dagospia ma l’intenzione di Milly Carlucci sarebbe quella di strappare un si alla moglie di Mauro Icardi che tra l’altro è impegnatissima tra la sua linea di cosmetici, il lavoro da procuratrice e quello in tv. Insomma Wanda Nara tutti la vogliono, ma chi se la prende? Chi offre di più, perchè a quanto pare, il solo problema in questo caso, sarebbe il cachet. Riuscirà Milly Carlucci a trovare l’accordo economico con Wanda Nara che sembrava molto predisposta anche a tornare in Italia per qualche mese, quando era arrivata come ballerina per una notte nel programma di Rai 1? Vedremo…