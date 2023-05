Gli autori di Amici parlano di Maria De Filippi: “Mai gestito tanti cambi”

Gli storici autori di Amici svelano alcune cose su Maria De Filippi e il suo talent show

A parlare sono gli storici autori di Amici, i loro nomi sono noti a chi segue da sempre il talent di Maria De Filippi. Luca Zanforlin e Mauro Monaco, sono gli autori che possono svelare com’è Maria De Filippi al lavoro, il segreto della longevità del suo programma, svelano della mancanza di tranquillità per una scaletta che cambia di continuo, per un programma che non ha mai un’edizione uguale all’altra, perché Maria De Filippi sa come fare. Per la conduttrice non mancano le critiche da chi nota che Amici no è più il talent show di una volta, quello delle prime edizioni, ma sono le critiche di parte del pubblico. Su Tv Sorrisi e Canzoni i suoi storici autori raccontano altro, parlano di un programma che si modella sui ragazzi. E’ davvero così?

Gli storici autori di Amici di Maria De Filippi

“Amici cambia perché non è un format, non è un programma venduto con un pacchetto e una Bibbia, come viene chiamata, con tutte le regole per farlo”, dicono Luca Zanforlin e Mauro Monaco a Tv Sorrisi e Canzoni. “Il programma si modella sui ragazzi, sul fatto che sono giovani e vivono, comunicano in modo diverso… l’obiettivo primario è raccontare la generazione che rappresentano mentre mostriamo il loro talento”.

Di personalità forti ne abbiamo viste tra i ragazzi che hanno partecipato in tanti anni. Se alcuni li ricordiamo e altri no c’è un motivo. “A volte le personalità sono straboccanti e vanno arginate, altrimenti gli altri spariscono – aggiungono – C’è da dire che non hanno sfoghi, non hanno una vita normale: a volte questa situazione li porta a fare qualche cavolate”.

Mauro Monaco racconta: “Io non sono mai tranquillo, non ho mai gestito così tanti cambi di scaletta da quando lavoro con Maria – aggiunge – È bello, ma è anche una sfida collaborare con lei: non ama la rigidità dei tempi e degli schemi della tv. Segue un flusso che dipende solo da quello che fanno e dicono le persone che sono davanti alle telecamere. Ama capire e far capire”.

Chi vincerà Amici quest’anno? “Premetto che non ci azzecco mai, il telefoto è sorprendente, ma credo che tutti i vincitori siano legati da una caratteristica comune: si sono raccontati in modo onesto e resi riconoscibilissimi” e sono entrambi d’accordo nel non sbilanciarsi.