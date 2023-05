Arisa scrive una lettera a Wax: “Mi hai fatto rischiare un paio di infarti”

Prima della finale di Amici 22, Arisa scrive una lunga lettera per Wax: ecco il testo

“Ora sì che puoi brillare come la stella che illuminava il tuo quartiere quando eri bambino e anche di più” inizia così la lettera che Arisa ha deciso di scrivere a Wax, il sui pupillo a poche ore dalla finalissima di Amici 22 che andrà in onda oggi, 14 maggio, su Canale 5. Manca davvero pochissimo al gran finale e tra poche ore scopriremo il vincitore o la vincitrice dell’edizione 22 di Amici. Arisa, ha deciso di salutare a modo suo Wax, che in questi 8 mesi, l’ha fatta parecchio sudare ma che, come lei racconta in questo scritto, ha lasciato anche il segno dimostrando tutto il suo talento. “Ti scrivo questa lettera per dirti grazie Wax, sei grande. Mi hai fatto rischiare un paio d’infarti per le tue marachelle, ridere di gusto più volte per la tua simpatia travolgente ed emozionare sempre, per tutte le volte che il tuo cuore imbronciato nonostante tu volessi tenerlo indietro si è fatto avanti, perché è troppo grande per ascoltare la paure” ha scritto Arisa. Perchè anche lei come noi, non ha mica dimenticato tutto il caso noce moscata gate…Non lo dimenticheremo mai a dire il vero.

La lettera di Arisa per Wax

La lettera di Arisa per Wax continua con queste parole: “Domani la finale, e mentre ci penso mi si spezza il respiro perché è stato bello conoscerti e so che mi mancherai. Mi dispiace se a volte non sono riuscita ad esprimere quello che sento davvero riguardo al tuo talento e al tuo estro inconfondibile. Io sono una ansiosa e l’emozione si mangia le parole, ma sappi che ho desiderato tante volte di essere come te, che vai a testa alta contro il mondo, che sei un guerriero che ci tiene davvero ai suoi sogni e mette in pista tutto quello che ha per realizzarli“. Parole bellissime quelle di Arisa per il suo allievo: “ Tu non ci crederai ma mi hai insegnato tanto. Mi hai dato la spinta per tornare, per crederci ancora. Significa che sei grande, che sei diventato l’esempio che volevi essere e non solo per me“.

La cantante e coach di Amici 22 ha poi concluso: “Io giro per strada tutti mi chiedono di te perché ti amano. Lo meriti per quello che ti si legge dentro e perché sei tanto tanto bravo. Complimenti. In bocca al lupo dalla tua prof sgangherata, orgogliosissima e grata. Sei un ragazzo speciale, sii per bene, viaggia nella luce e vedrai quanti doni dalla vita avrai”.