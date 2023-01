Amici 22: Capodanno, la noce moscata, i fatti gravi. Valeria dice la sua verità

Per Valeria dopo l'eliminazione di Amici 22 è arrivato il momento di raccontare la verità sulla notte di Capodanno

Valeria in arte Guera è stata una delle allieve di Amici 22 a pagare a caro prezzo l’errore commesso la notte di Capodanno. Nella puntata del 15 gennaio 2023 l’abbiamo vista in lacrime chiedere scusa a Lorella Cuccarini e spiegare che lei non aveva avuto un ruolo in tutta la storia, che lei non sapeva certe cose; non potendo però entrare nei dettagli, visto che la produzione ha deciso di non parlare di quello che è successo pubblicamente, Valeria ha solo provato a contestare la decisione, senza dire molto altro. Poi però ha usato i social, per spiegare. Non solo. Anche dei suoi amici hanno parlato. E se è vero che nessuno può dire cosa è accaduto, si può raccontare che cosa non è accaduto. Ad esempio ieri Valeria ha smentito categoricamente di aver avuto a che fare con la noce moscata. “Non ho mai sniffato nulla in vita mia” ha detto la cantante. “In vita mia non ho mai sniffato nulla, tanto meno la noce moscata“ queste sono state le parole di Valeria che dai social, ha rotto il silenzio.

Valeria e il capodanno ad Amici 22: che cosa è successo

Come era chiaro, i ragazzi eliminati non parleranno, probabilmente ci sono delle clausole, esistono dei contratti che potrebbero aver firmato e che impediscono di raccontare quanto accaduto, almeno fino a quando l’edizione sarà ancora in corso. Il pubblico vorrebbe sapere, vorrebbe capire, anche perchè trova ingiusto quello che è successo. E tutto questo alone di mistero, rende ancora più complicata la situazione. Non solo, getta ombre anche sugli altri concorrenti. Ieri ad esempio, una persona vicina a Valeria che ha smentito tutta la teoria della noce moscata, ha spiegato che mezza classe avrebbe dovuto ricevere lo stesso trattamento di Valeria e invece solo lei è stata punita. Parole molto pesanti che appunto, rendono questa situazione poco gradevole per tutti. Tra l’altro, anche gli allievi rimasti, saranno sempre guardati con un velo di dubbio e sospetto. Ne è un esempio il trattamento che ieri Wax ha avuto da Maria, che gli ha dato del coglion*. Immaginiamo che abbia avuto i suoi buoni motivi ma forse, se si è deciso di andare avanti, lo si deve fare e basta. Passerà tutto nel giro di pochi giorni? Vedremo.

Nel frattempo Valeria è uscita a neppure una settimana dal suo ingresso nella scuola, ha perso contro Cricca e si è beccata anche una ramanzina dal cantante.