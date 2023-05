Milly Carlucci chiede al pubblico di Ballando di scegliere la giuria. Ecco chi deve restare

Milly Carlucci ha chiesto al pubblico di scegliere la giuria di Ballando ed ecco il risultato. Chi ha vinto il sondaggio?

Non è un vero e proprio sondaggio ma qualcosa di molto simile: Milly Carlucci ha chiesto al pubblico di Ballando con le Stelle di scegliere la giuria. Chi deve restare e chi può lasciare il posto a qualcun altro? La domanda della conduttrice di Ballando è chiara: “Chi confermeresti in giuria?” e in questo modo ottiene il doppio risultato di riportare l’attenzione sul programma e di scoprire le preferenze del pubblico sulla giuria. A dicembre è terminata la scorsa edizione del programma, dovremo attendere ancora un po’ prima di conoscere le anticipazioni della diciottesima ma ovviamente Milly Carlucci e i suoi autori sono già al lavoro. I social sono un grande aiuto e magari considerando il non ottimo risultato dell’ultimo Cantante Mascherato alla conduttrice è venuta l’ottima idea di mostrare la foto con i cinque storici giudici del suo dance show chiedendo un parere ai veri giudici: i telespettatori.

Milly Carlucci pronta a scegliere la giuria di Ballando con le Stelle

“Ultimamente ne abbiamo lette di tutti i colori sulla nuova giuria di Ballando con le Stelle. Diteci la vostra” così la Carlucci ha lasciato il post aperto ai tantissimi commenti arrivati in poche ore.

Nessun dubbio, la maggior parte dei commenti svelano che il pubblico desidera in giuria Selvaggia Lucarelli, lei prima di tutti gli altri, anzi per molti c’è ci potrebbe restare a casa e dare spazio a nuovi colleghi.

“L’importante è che rimanga la Lucarelli. L’unica opinione interessante nella giuria. Prima mi piaceva anche Caroline ma ultimamente non è più obiettiva”, “Lucarelli sicuramente da confermare unica coerente”, “Ma ovviamente Selvaggia Lucarelli ma non fateci stare sulle spine perché prima lo sappiamo e prima posso pianificare le scuse per non uscire i sabato sera che andrà in onda”, “La Lucarelli sarebbe una grave perdita per il programma… è l’unica sincera”.

Qualcuno dice altro: “Terrei solo Carolyn e metterei Sara Di Vaira, Simone Di Pasquale e una o un ex vincitore di Ballando delle prime edizioni perché può capire la fatica che si fa ad imparare partendo da zero (senza basi) un ballo”, “Premesso che ballando con le stelle non è più come quello dei vecchi tempi ,comunque solo Carolyn dovrebbe rimanere ,per il resto tutti a casa”, “Rispetto alle prime edizioni il programma dura troppo, si scende in particolari ed aspetti psicologici e familiari dei concorrenti che non interessano. Lascerei Lucarelli e Caroline. Mariotto proprio inaccettabile. Più ballo e meno polemica e soprattutto nessuna seduta dallo psicologo!!!!”, “Io confermerei solo Carolyn, l’unica che capisce davvero di danza. Però vabbè visto che serve fare spettacolo anche Zazzaroni, Canino e Mariotto ok, la Lucarelli no vi prego dopo l’ultima edizione proprio è scesa di livello”.

Il pubblico non ha dubbi, conferma Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Sarà così? Resteranno tutti? E’ molto probabile.